TRAGEDIE în Pitești! Un tânăr de doar 18 ani a murit strivit de mașina de ridesharing pe care o aștepta

De: Denisa Iordache 30/09/2025 | 17:05
Tragedie în Pitești! Un tânăr în vârstă de 18 ani și-a pierdut viața într-un mod cumplit, strivit între două mașini. Băiatul își aștepta comanda de ridesharing, iar mașina care ar fi trebui să îl ia în cursă a fost cea care l-a omorât. Află în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat!

Mașina șoferului care a venit să îl ia pe tânăr în cursă a fost lovită de un alt autoturism. În urma impactului, autoturismul a ricoșat în băiatul care se afla pe trotuar. Tânărul în vârstă de 18 ani nu a mai avut nicio șansă. Impactul dintre cele două autoturisme a fost dezastruos, iar el a intrat în stop cardio-respirator.

Băiatul a fost strivit între mașina care trebuia să îl ia în cursă și un alt autoturism parcat. Cu toate că echipele de salvare și-au făcut apariția rapid la locul accidentului, l-au resuscitat și transportat de urgență la spital, medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Familia tânărului trece din nou printr-o tragedie de nedescris, după ce mama acestuia s-a stins din viață în anul 2021, spun surse Observator.

De asemenea, un bărbat în vârstă de 50 de ani, șoferul uneia dintre mașinile implicate în coliziune, a fost grav rănit și găsit încarcerat de către echipele sosite la fața locului.

Pompierii de la Detașamentul Pitești, echipajul SMURD și ambulanțe SAJ au intervenit rapid pentru a-l elibera și a-i acorda îngrijiri medicale.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

