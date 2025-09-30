Tragedie în Iași! Petru și-a omorât soția bolnavă de cancer și a fugit din țară cu amanta

Tragedie fără margini într-o familie de români! Maricica, o femeie bolnavă de cancer din Iași, a fost ucisă cu sânge rece de soțul ei. Bărbatul a comis fapta și a fugit din țară cu amanta. Iată ce s-a întâmplat!

Maricica și Petru au fost căsătoriți mai mulți ani, dar nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Ultimele luni au fost un calvar pentru femeia care obținuse un ordin de protecție împotriva lui.

Și-a omorât soția bolnavă de cancer

Nici în acest fel situația nu s-a liniștit, bărbatul continuând să își amenințe soția cu moartea. Atacul s-a petrecut în luna iunie, atunci când Petru a bătut-o fără milă pe femeie cu pumnii și picioarele, fără să îi pese măcar de faptul că aceasta era bolnavă de cancer în fază terminală. Furia lui a încetat în momentul în care Maricica și-a pierdut cunoștința și a atunci a decis să fugă și să o lase așa.

Maricica a fost găsită a doua zi într-o stare foarte gravă. Femeia a fost transportată la Spitalul „Sfântul Spiridon”, acolo unde a stat timp de mai multe săptămâni în comă, până pe data de 26 august, atunci când s-a stins din viață. Moartea a fost cauzată de loviturile primite de la bărbat.

Pe data de 22 septembrie a fost emis un mandat de arestare pe numele bărbatului, dar cum acesta nu se afla în țară, Petru a fost arestat în lipsă.

„Admite propunerea de arestare preventivă, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, în dosarul de urmărire penală, privind pe inculpatul BOTĂNESCU PETRU, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat asupra unui membru de familie. Dispune arestarea preventivă a inculpatului BOTĂNESCU PETRU, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii efective în executare a mandatului de arestare preventivă. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului BOTĂNESCU PETRU”, au stabilit judecătorii de la Tribunalul Iași.

A urmat o colaborare dintre autoritățile din țara noastră și cele din Austria, iar individul a fost prins pe data de 25 septembrie.

CITEȘTE ȘI:

A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața

Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor