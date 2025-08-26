Cine poate fi coasigurat de la 1 septembrie 2025. Câți bani dai la stat și ce condiții trebuie îndeplinite

Începând cu 1 septembrie 2025, legea pentru coasigurarea la sănătate se va schimba radical. Românii fără venituri vor trebui să plătească o contribuție anuală la sănătate – Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS). Iată despre ce este vorba!

În România, toate categoriile de angajați și angajatori sunt obligați prin lege să achite dările către stat pentru a dobândi calitatea de asigurat. Contribuțiile sociale obligatorii care trebuie plătite lunar de către angajați și angajatori sunt reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Este vorba despre contribuția de asigurări sociale – CAS (contribuția la pensie) și contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS. Acestea se rețin în mod automat, fără a fi nevoie de acordul contribuabilului.

CASS – Se schimbă legea începând cu 1 septembrie 2025

Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) este o contribuție obligatorie pe care angajatorii și angajații o achită lună de lună către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din România. Suma datorată este de 10% CASS aplicat la 6 salarii minime brute pe economie. În 2025, suma este de aproximativ 2.430 lei/an. Plata se face în două tranșe.

Coasigurarea la sănătate se referă la posibilitatea ca o un membru al familiei – soț, soție, părinte – fără venituri proprii, să beneficieze de servicii medicale în baza contribuției plătite de un alt membru al familiei, numit asigurat. Începând cu luna septembrie 2025, regulile se schimbă. Persoanele coasigurate trebuie să plătească o contribuție anuală la sănătate (CASS) prin depunerea Declarației Unice.

Până acum, înainte ca legea să fie modificată, persoanele coasigurate beneficiau de servicii medicale publice fără a plăti direct contribuția la sănătate, fiind acoperite de asigurarea membrului de familie. Începând cu 1 septembrie 2025, coasigurații nu vor mai beneficia de servicii medicale publice fără depunerea Declarației Unice și fără achitarea sumei stabilite. Coasigurații care își asigură accesul la sistemul public de sănătate va avea de plătit aceeași sumă ca restul asiguraților: tot 10% din șase salarii minime brute, adică 2.430 de lei/an.

