Cine sunt cei doi muncitori care și-au pierdut viața în accidentul din Gorj. Mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă

Accident tragic în localitatea Peștișani, județul Gorj! Un camion în care se aflau 6 persoane s-a răsturnat într-o râpă. Doi dintre muncitori au murit pe loc, iar ceilalți patru au fost transportați în stare gravă la spital. A fost activat planul roșu, iar acum autoritățile fac cercetări amănunțite. Între timp, mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare pentru cele două victime.

Luni seara, 21 iulie 2025, în jurul orei 18:30, oamenii legii au primit un apel la 112 prin care era anunțat un accident produs pe un drum forestier din localitatea Peștișani. Un camion, în care se aflau șase persoane, a părăsit carosabilul și s-a prăbușit într-o râpă. Având în vedere informațiile despre numărul posibil mare de victime, la 15 minute distanță, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Echipele de salvare au intervenit imediat la fața locului. Din nefericire, pentru Marian Burciu și Laurențiu Popescu, două dintre victime nu s-a mai putut face nimic. Muncitorii au fost declarați decedați. Ceilalți patru bărbați au fost găsiți în stare gravă și transportați de urgență la spital.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Între timp, comunitatea din satul Boroșteni (comuna Peștișani), de unde erau cei doi bărbați decedați, este în doliu. Marian Burciu și Laurențiu Popescu au lăsat multă durere în urmă, iar localnicii au doar cuvinte de laudă la adresa lor. Pe rețelele de socializa au curs mesajele de condoleanțe.

„Consătenii mei dragi… Oameni pe lângă care am crescut, am râs și am glumit în micuțul și frumosul nostru sat din Peștișani, sat care începând de astăzi nu o să mai arate la fel fără domniile voastre. Oameni cu suflet mare, inimă bună și mereu cu zâmbetul pe buze. Nea Marin și Laurențiu, Dumnezeu să vă odihnească în pace!”/

„Nu știu de unde sa încep și ce sa spun, durerea este atât de mare. Pentru mine ați fost mereu un exemplu de putere și nu v-am văzut niciodată triști. Satul nostru va rămâne gol fără voi, dragilor, atâtea case unde voi ați făcut acoperișul plâng, tot satul plânge, Valea Bistriței plânge unde voi ați trăit până în clipa fatidică”, au fost câteva dintre mesajele de pe Facebook.