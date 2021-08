Cine sunt concurentele „Bravo, ai stil!” sezonul 7. Carmen Negoiță și Olga Verbițchi și Mădălina Pamfile se numără printre ele

„Bravo ai, stil”,cunoscutul concurs de fashion va reveni din toamnă pe micile ecrane. Nouă celebrități vor participa în competiția de modă.

Carmen Negoiță și Olga Verbițchi se alătură astfel celorlalte concurente deja anunțate: Anda Adam, Nicoleta Nucă, Ioana Filimon, Otniela, Ruxi, Sensy și Mădălina Pamfile. Ruxi, Sensy, Mădălina Pamfile sunt cele mai noi concurente care pornesc în călătoria transformațională a celui de-al șaptelea sezon al show-ului fenomen difuzat de Kanal D, în această toamnă.

Fetele completează, alături de celebrele cântărețe, Anda Adam și Nicoleta Nucă, lista celor nouă concurente care vor defila pe podiumul „Bravo, ai stil! Celebrities” în cel de-al șaptelea sezon, Metamorfoza – show-ul perfect, strălucirea supremă.

Cele nouă concurente sunt: Carmen Negoiță, Olga Verbițchi, Roxana Erdei, Ruxi, Sensy, Mădălina Pamfile, Anda Adam și Nicoleta Nucă.

Carmen Negoiță este una dintre cele mai influente personalitați din mediul online, în ceea ce privește abordările stilistice și aspecte dintre cele mai diverse de stil de viață. Cu o energie inepuizabilă, femeie de afaceri, mamă a doi copii deja trecuți de vârsta adolescenței, pasionată de modă și capabilă în permanență să se reinventeze și să inspire prin alegerile sale, Carmen Negoiță este nerăbdătoare să răspundă unei provocări uriașe, ce se va consuma, de această dată, în fața milioanelor de telespectatori – „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Olga Verbițchi este o tânără cântăreață, care la doar 20 de ani se bucură deja de recunoașterea unui public larg, atât în Republica Moldova, țara de proveniență, cât și în România. Este absolventă a Liceului de Arte din Chișinău, studentă la Actorie, în București, pasionată de muzică, în toate manifestările ei, și de dans. A colaborat cu artiști precum Damian Drăghici, Kio și DJ Sava.

Aflată mereu în căutarea noului și a esteticului, Olga speră să își definească și rafineze stilul în cadrul competiției „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Particip la show pentru experiența în sine și din dorința de a evolua; de mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin «tot pachetul», iar stilul face parte din acesta.”