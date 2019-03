„Ciobi” după ce a ratat play-off-ul cu moldovenii: „Jucătorii sunt dărâmați!”

FC Botoșani a ratat șansa play-off-ului, iar dezamăgirea e mare în vestiarul echipei. Misiunea lui Liviu Ciobotariu este una foarte dificilă în următoarele jocuri, iar în cazul unor rezultate negative FC Botoșani poate reveni în zona fierbinte a clasamentului.

„Trebuie să recunoaştem că prima repriză le-a aparţinut celor de la Viitorul. Au pus presiune, au stat mereu în terenul nostru. În a doua repriză s-a schimbat jocul. O felicit pe Viitorul pentru victorie. Pentru noi este o dezamăgire pentru că n-am reuşit să ne asigurăm poziţia a şasea. Îmi felicit totuşi jucătorii pentru parcursul pe care l-am avut. Când am ajuns la echipă eram pe locul de baraj, acum am ajuns în poziţia de a juca această finală pentru play-off. Îi felicit pentru efort, pentru determinare şi pentru ce au realizat până acum. Jucătorii sunt dărâmaţi. O luăm de la capăt, mergem în zona fierbinte. Sper să terminăm pe un loc cât mai sus în play-out. Nu am reuşit să jucăm aşa cum îmi doream eu în această partidă”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani.

După finala câștigată la limită la Ovidiu cu 1-0, Viitorul va merge în play-off în timp ce FC Botoșani va juca în play-out.

Programul etapei a XXVI-a

Dinamo București – Concordia Chiajna 2-1

Gaz Metan Mediaș – Dunărea Călărași 0-0

FC Voluntari – FCSB 2-2

FC Viitorul – FC Botoșani 1-0

FC Hermannstadt – Politehnica Iași 2-0

CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe 1-0

Luni, 4 martie

Ora 20.00 U Craiova – Astra Giurgiu

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 26 15 9 2 39-16 54

2 FCSB 26 14 7 5 49-29 49

3 Universitatea 25 13 6 6 42-22 45

4 Astra Giurgiu 25 10 9 6 34-22 39

5 FC Viitorul 26 11 5 10 26-27 38

6 Sepsi 26 10 7 9 32-25 37

7 FC Botoșani 26 9 9 8 31-33 36

8 Poli Iași 26 10 4 12 28-38 34

9 FC Hermannstadt 26 9 5 12 25-28 32

10 Dinamo București 26 8 8 10 29-37 32

11 Gaz Metan Mediaș 26 7 10 9 25-32 31

12 Dunărea Călărași 26 4 12 10 16-25 24

13 FC Voluntari 26 4 9 13 30-46 21

14 Concordia Chiajna 26 4 6 16 19-45 18