Ciobi îl ține în șah pe Edy pe stadionul „Anghel Iordănescu”: „Am avut o organizare defensivă foarte bună!”

FCSB a fost ținută în șah de FC Voluntari, scor 0-0, pe stadionul „Anghel Iordănescu” într-un meci contând pentru runda a 15-a, ultima a turului acestui sezon regular al Ligii 1.

Disputa a fost una echlibrată, cele mai mari ocazii de gol aparținându-le ilfovenilor care au fost aproape de a puncta pe tabela de marcaj prin Adam Nemec (min. 9) şi Ion Gheorghe (min. 63, 90).

„Am avut o organizare defensivă foarte bună, am reușit să închidem toate culoarele celor de la FCSB. Sunt mulțumit, am făcut un joc foarte bun. Practic, este o confirmare a jocurilor bune pe care le-am făcut până în momentul de față. Am terminat turul de campionat în primele șase, este o performanță pentru FC Voluntari. Toți jucătorii respectă sarcinile de joc, am avut și puțină șansă, dar a existat și ghinion. Cel mai mult mă bucură faptul că jucăm un fotbal bun. Suntem o echipă greu de învins, solidă, puternică, ne-am creat și situații de a marca, e un lucru pozitiv”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Cu acest punct, formația pregătită de Ciobi a terminat turul de campionat pe locul 5 cu 25 de puncte. De partea cealaltă, FCSB încheie prima parte a „regularului” pe locul 2 cu 31 de puncte, la opt lungimi de liderul CFR Cluj și la trei puncte distanță de Universitatea Craiova, formație care completează podiumul.

Program etapa a 15-a Liga 1

Chindia Târgoviște – Gaz Metan Mediaș 0-1

FC Argeș – FC Botoșani 0-1

CS Mioveni – UTA Arad 0-0

„U” Craiova 1948 – Sepsi OSK 1-1

Farul Constanța – Universitatea Craiova 1-0

Dinamo – CFR Cluj 0-3

FC Voluntari – FCSB 0-0

Luni, 8 noiembrie 2021

ora 20:30 Academica Clinceni – Rapid București

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 15 13 0 2 23-8 39

2 FCSB 15 9 4 2 26-12 31

3 Universitatea Craiova 15 9 1 5 28-13 28

4 FC Botoșani 15 7 6 2 14-11 27

5 FC Voluntari 15 8 1 6 17-16 25

6 Farul Constanța 15 7 3 5 18-9 24

7 UTA Arad 15 6 6 3 15-10 24

8 Rapid 14 6 5 3 16-10 23

9 FC Argeș 15 6 3 6 13-10 21

10 Chindia Târgoviște 15 4 5 6 11-10 17

11 Gaz Metan Mediaș 15 4 3 8 12-18 15

12 Sepsi OSK 15 2 8 5 15-17 14

13 „U” Craiova 1948 15 3 5 7 11-15 14

14 CS Mioveni 15 3 4 8 9-23 13

15 Dinamo 15 2 2 11 12-36 8

16 Academica Clinceni 14 1 3 10 7-32 4