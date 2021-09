Ciprian Silași a fost model, și-a încercat norocul în afaceri însă a dat faliment și ulterior a ajuns cântăreț de muzică populară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, interpretul a vorbit despre cei doi copii, despre obstacolele pe care le-a avut de depășit, dar și despre motivele pentru care nu se vede mire vreodată. ”Am fost cu multe fete, nu mai țin minte numărul!”, spune, printre altele, Ciprian Silași.

Ciprian Silași a încercat mai multe domenii în tinerețe, până a decis să își transforme pasiunea în meserie. Participarea la Exatlon i-a adus notorietate însă am aflat că aceasta nu este prima emisiune în care interpretul a apărut. În urmă cu foarte mulți ani, alături de alte nume care astăzi sunt cunoscute în showbiz-ul autohton, Ciprian Silași a participat într-un reality-show care i-a influențat viața radical, și nu într-un sens pozitiv, spune el.

„Prea puțini știu că, de fapt, Exatlon nu a fost prima emisiune la care am participat. Am fost la un reality show-în stilul Big Brother, un alt concurent a participat recent la Burlacul. Atunci nu existau rețelele de socializare și după emisiune am avut impresia că sunt mult mai cunoscut decât eram, nu am avut de câștigat, ci de pierdut.

Eu am devenit arogant după, eram îngâmfat și aveam impresia că sunt o altă persoană. Degeaba aveam fler, nu am știut cum să profit. Când nu ai experiență, riști să pierzi și să te pierzi”, ne-a mărturisit Ciprian Silași, în exclusivitate.

Ciprian Silași – războinicul model care a ieșit din faliment cântând: „M-am gândit că aia e șansa mea”

Foarte mulți oameni își construiesc o carieră din pasiunile pe care le au și așa s-a întâmplat și în cazul lui Ciprian Silași. Pe când era tânăr, a fost model o bună perioadă de timp, însă recunoaște că nu avea câștiguri prea mari și, privind retrospectiv, este de părere că a făcut totul din dorința de afirmare. Ulterior, a dat faliment și a început să facă muzică la un nivel mai mare, pentru a se relaxa. Ciprian Silași a reușit ca, pe lângă muzică, să își potențeze veniturile și cu ajutorul investițiilor în imobiliare.

„Nu a fost vorba neapărat despre o renunțare, dar drumul m-a dus într-o altă direcție. Eu am terminat cu viața de model pentru că nu mai era cerere, banii nu erau suficienți cât să mă întrețin. Am dat faliment în domeniul alimentației publice și după mi-a venit ideea cu muzica, dar ca să mă relaxez, era ca o recreere.

Muzica a venit din pasiune, nu o priveam ca pe o meserie. După ce am dat faliment, am început să cânt ca să mă relaxez, ca să îmi fie mai ușor. Când am văzut că mulți cântă prost, m-am gândit că aia e șansa mea: ori cânt la fel de prost, ori mai bine, rău n-avea ce să fie.

În calitate de model nu ai timp să trăiești clipa de glorie, pentru că ești tânăr și nici nu conștientizezi. Nu faci mulți bani ca model, în cel mai bun caz o faci ca să te lauzi părinților și prietenilor. Pe plan sentimental te ajută, să zicem că ai șanse mai mari la femei. Pe termen scurt, când vine vorba de obiective superficiale te ajută.

Eu am un slogan: orice numai să nu muncesc. Pe lângă muzică, activez și în domeniul imobiliar. Închiriez mai multe apartamente, în regim hotelier”, ne-a mai spus Ciprian Silași.

Ciprian: „Nici cu prima nu am făcut nuntă și nici cu următoarele nu mă însor”

Mai mult decât atât, bărbatul este tatăl a doi copii. Ciprian Silași s-a despărțit de mama primului băiat după nouă ani de relație, din cauza „nepotrivirii de caracter”, iar acum este într-o relație cu Manuela, alături de care are un băiețel de aproape șase luni. Întrebat dacă se vede mire, Ciprian Silași a răspuns categoric.

„Ca să se înțeleagă, nu sunt însurat. Nici cu prima nu am făcut nuntă și nici cu următoarele nu mă însor (râde). Nu că nu mă văd mire, dar eu merg pe principiul că, dacă te înțelegi bine cu cineva, poți să îți întemeiezi o familie. Ori, pentru mine, asta nu înseamnă să am o hârtie.

Nu știu câte iubite am avut, că nu am stat să le număr. Am fost și cu mai multe în aceeași seară, nu mai contează. Atunci era ceva, dar acum la «bătrânețe», nu te mai lauzi. Am fost cu multe fete, dar nu mai țin minte numărul. După mă compară lumea cu Borcea (râde)”, a continuat solistul.

Fost „crai”, Ciprian Silași își iubește copiii mai mult decât orice: „Cu Mladin, fiul cel mare, încerc să fiu prieten”

De altfel, viața cu doi copii poate fi, uneori, complicată, mai ales dacă aceștia se află la vârste diferite. Se pare că Ciprian Silași reușește să îi împace pe ambii săi băieți și se consideră prietenul lui Mladin, fiul său cel mare, nicidecum tatăl lui. Nu este sever și încearcă, pe cât posibil, să îi ofere libertate pentru a se descoperi.

„Eu cu Mladin, cu fiul cel mare, încerc să fiu prieten, nu neapărat părinte. Pentru mine e important să îl apropii, nu să îl îndepărtez. Eu nu am făcut copilul ca să simt că am trecut printr-o etapă din viața mea, ci pentru că mi l-am dorit. Ne jucăm, îmi place să vorbesc cu el, nu îmi doresc să îi răpesc intimitatea, dar nici să îi dau prea multă libertate și, practic, să nu fiu prezent în copilăria lui.

Încerc să îl înțeleg. Poate nu fac bine, dar încerc să mă îmbunătățesc, de fiecare dată, să fim pe aceeași lungime de undă”, ne-a mai declarat Ciprian Silași, în încheiere.

