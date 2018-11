Cirpian Deac: „Nimeni nu se aștepta la un asemenea scor!”

Atacantul campioanei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a câștigat-o la scor la Botoșani, scor 5-1, că nu se aștepta la un asemenea rezultat.

„E clar, cred că nimeni nu se aștepta la o asemenea diferență. Sincer nu, mai am puțin de recuperat. Știam că am nevoie de câteva meciuri la rând. Eu cred că de la meci la meci voi arăta din ce în ce mai bine. Cred că sunt pe drumul cel bun. Eu zic că au început să se creeze relații de joc. Eram o echipă nouă cu Dan Petrescu, știam că vom crește de la meci la meci (…) Eu m-am simțit bine cu Dan Petrescu, este un om deosebit. Dar noi am avem antrenor, important este să ne menținem acolo sus”, a declarat Cirpian Deac.

Ardelenii au avut multă şansă în prima repriză, când au deschis scorul în minutul 10, prin autogolul lui Sebastian Chitoşcă, în urma unui carambol în careul lui Ianoș Brânză. Tânărul goalkeeper al FC Botoșani a fost nevoit să scoată pentru a doua oară în acest meci mingea din plasa porții sale în minutul 28, Culio învingându-l cu un șut plasat de la 18 metri.

Elevii lui Costel Enache au reacționat imediat însă au avut ghinion la șuturile lui Ongenda (min. 35), şi Cătălin Golofca (min. 45+1), care au nimerit barele porții lui Jesus Fernandez, astfel că ardelenii au iintrat la cabine cu un confortabil 2-0.

Botoșănenii nu au avut răspuns în al doilea mitan, campionii ducâmnd scorul la un umilitor 5-0 după reușitele semnate de Adrian Păun (min. 54), Ciprian Deac (min. 69) şi Billel Omrani (min.73). Golul de onoare al echipei antrenate de Costel Enache a fost semnat de francezul Hervin Ongenda (min. 83), din lovitură liberă.

Cu cele trei puncte câștigate la Botoșani, CFR Cluj și-a consolidat fotoliul de lider în clasament având 29 de puncte și indiferent de rezultatele care se vor consemna până la finalul etapei, se vor menține pe primul loc în liga I.

De partea cealaltă echipa lui Costel Enache a rămas pe locul 9 în Liga I cu 15 puncte dar poate pierde două poziții în clasament în funcție de rezultatele pe care Concordia Chiajna și Dinamo le vor obține în această rundă.