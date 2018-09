Clau-Gol, prezentat oficial la Dinamo: „Primul meu obiectiv şi cel mai important este să readucem suporterii la stadion!”

Claudiu Niculescu, este noul antrenor al formaiei Dinamo București, înlocuindu-l în funcție pe Florin Bratu care a plătit scump atât pentru rezultatele sub așteptări ale „câinilor” din acest sezon dar mai ales pentru atacul pe care l-a avut la adresa căpitanului Dan Nistor după meciul de la Iași.

La revenirea duoă opt ani la Dinamo, Claudiu Niculescu a declarat că a trăit aceleași emoții ca în urmă cu 17 ani când pășea pentru prima oară pragul vestiarului alb-roșilor.

„Mă bucur că mă întorc după opt ani la Dinamo. Când am pășit azi în vestiar m-am simţit ca acum 17 ani, când veneam prima oară. Normal că sunt puţin emoţionat, dar sunt dornic de muncă, să obţin reuzltate bune cu Dinamo, pentru că acest club îşi propune în fiecare an rezultate bune. Ştiu că nu e o perioadă bună, sunt conştient de acest lucru, dar am încredere că toate aceste lucruri se vor regla. Primul meu obiectiv şi cel mai important este să readucem suporterii la stadion. Ştiu ce înseamnă suporterii lui DInamo, pot influenţa foarte mult jocul echipei. Sunt cei mai frumoşi suporteri din România. Sunt fericit că m-am întors acasă după mulţi ani de pribegie, mi s-a îndeplinit acel vis de când am început meseria de antrenor. Sper ca întoarcerea mea acasă să fie de bun augur şi Dinamo să-şi îndeplinească obiectivele an de an”, a declarat Claudiu Niculescu.

Noul tehnician al „câinilor” va debuta oficial astăzi în jocul de la Bărila cu Dacia Unirea din cupă, după care va juca în campionat vineri cu Sepsi iar pe 8 octombrie se va deplasa la Botoșani pentru confruntarea cu echipa lui Costel Enache din runda a XI-a a Ligii I.