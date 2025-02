Claudia Pătrășcanu, adevărul despre relația lui Gabi Bădălău cu cei doi copii! „Nu banii sunt totul în viața aceasta!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Claudia Pătrășcanu vorbește despre educația și creșterea copiilor săi, pierderea tatălui de la 15 ani, relația actuală cu fostul soț și planurile în materie de muzică. Deși situația dintre ea și Gabi este foarte încordată în ultimii ani, artista mărturisește că nu s-a temut niciodată că fiii lor vor dori să stea cu acesta în permanență, ci dimpotrivă!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Claudia Pătrășcanu vorbește despre modul în care își educă cei doi copii, Gabriel și Nicolas, de 10 și 8 ani, dar și despre tensiunile permanente dintre ea și tatăl acestora, Gabi Bădălău. Deși divorțul lor pare interminabil și au petrecut zile întregi prin tribunale și avocați în ultimii ani, vedeta spune că niciodată nu s-a temut că cei mici vor alege să locuiască la afacerist.

”Dacă vor vrea să locuiască cu tatăl lor, îi susțin, vor avea din partea mea aceeași iubire. Vreau doar să nu se piardă pe orice drum ar alege. Pot să călătorească pe acest glob oriunde, doar să nu se piardă. Niciodată nu mi-a fost teamă că vor rămâne la Gabi. Copiii nu sunt proprietatea noastră. Suntem datori doar să-i iubim și să avem grijă de ei, nu am pus stăpânire pe ei. Sentimentul de iubire dintre copil și mamă nu se rupe, o legătură pe care bărbații nu prea o înțeleg.

Cât merg la tatăl lor, nu au telefon. Când mai prind, mă sună, dar nu vreau să îi stresez. Nu am nicio temere, de ce să am? Gabi mereu îmi strigă că băieții vor merge la el, pentru că el are bani. Așa, și? Educația aceea cea mai importantă a fost luată deja! Nu banii sunt totul în viața aceasta! Mi-aș dori că ei să își facă singuri banii în viața aceasta”, spune Claudia.

În plus, Claudia spune că Nicolas și Gabriel au citit de câteva ori chiar și presă, acolo unde tatăl lor apare în compania mai multor femei, în ipostaze mai mult sau mai puțin liniștite. Chiar și așa, cântăreața pare că gestionează bine și aceste situația, când cei mici pun întrebări.

”Le-am explicat toată situația, probabil că de acum înainte vor vrea să știe mai multe. Întotdeauna am fost sinceră cu ei, îi cresc cu credință. Au citit presa, da. Ce să le mai spun? Depinde de situație, depinde ce văd ei acolo. Ei își doresc foarte mult să facă 18 ani, este un motiv pe care nu vreau să-l dezvălui, este ceva între noi trei”, explica artista, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.



