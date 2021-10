Claudia Pătrășcanu a răbufnit, după ce Bianca Drăgușanu a ”atins-o”, într-o declarație făcută cu privire la sexy-blondina alături de care Gabi Bădălău s-a afișat la două evenimente. ”Adică tu știi că el e în relație și cu mine și cu nevastă-sa, care nici ea nu e pe treaba ei”, a spus Bianca, iar ultima parte a deranjat-o pe soția lui Gabi Bădălău. CANCAN.RO are declarațiile și dezvăluirile incendiare ale artistei și vi le prezintă, în exclusivitate.

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău avea să fie zguduită de apariția, la brațul fiului ex-ministrului Economiei, a unei focoase blondine, de 24 de ani, care și-ar fi făcut repede loc către inima lui. La două evenimente a fost prezentă Andreea alături de Gabi, iar Bianca a luat foc. Avea să explice, într-o emisiune TV, prin ce a trecut în ultima perioadă. Doar că, printre rânduri, a făcut referire la Claudia Pătrășcanu.

”Trăiește din vise, filme și regii!”

Replica artistei a fost incendiară. ”Ea crede că-i buricul pământului, jignește jumătate din fetele din România, femei frumoase, deștepte, naturale și care au realizat ceva în țara asta. Cine este asta? Ce face asta? Ia două rochii de la turci, din bazar de la Mehmet, și le vinde, zice că-s creațiile ei! (…) Își permite să vorbească despre familiile altora și despre jumătate din femeile din România. Cu ce drept face asta?! Dacă ea trăiește din vise, filme și regii, îi spun că mai bine decât oricine eu și mama lui îl cunoaștem pe Gabi. În momentul în care această individă aduce în discuție, în interviuri, vorba despre copii, bunici, familia mea, nu o să stau niciodată fără să le iau apărarea”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Cântăreața îi interzice fostei prezentatoare TV să-i mai pronunțe numele și să mai vorbească despre familia ei. ”Eu i-am transmis lui Gabi să o facă să înțeleagă, să nu mai vorbească despre copii, despre mine, despre mama, despre bunicii copiilor. Iar Gabi i-a transmis, sunt convinsă. Gabi își respectă foarte mult tatăl, ține cont de deciziile mamei lui. Iar părinții lui doar îl lasă să-și trăiască, deocamdată, viața. Dar la ușa casei lor nu o vor accepta pe ea. Bine ar fi să înțeleagă o dată pentru totdeauna și să nu mai aducă în discuție în aparițiile ei la TV, nici pe mine, nici pe familia mea. Ea nu a înțeles încă ce rol am eu pentru Gabi și ce rol are ea! Nu înțelege că-i a cincea roată la căruță”, a continuat Claudia.

”Păcat că nu mai există caravana lui Mircea Radu!”

I-a transmis apoi Biancăi Drăgușanu că Gabi Bădălău doar își umple timpul cu ea, că se distrează.

”Disperarea ei, frustrările, bocetele. Strigătul de disperare ca Gabi s-o ia de nevastă îi va adânci depresia cu care se luptă. Nu vedeți cum Gabi i le dă la fileu? Dacă el și-ar fi dorit ceva serios cu ea, Gabi nu ar mai fi apărut la brațul altor femei. Această fătucă este pentru el doar umplerea timpului, doar de distracție. În decurs de un an, Gabi nu a ieșit niciodată să strige în gura mare că o ia de nevastă. Că poate acum eram și eu divorțată. Bărbații s-au deșteptat, e criză financiară, pandemie, și la ce statut are, de femeie disperată, nu știu cine o va mai lua după ce îi va da Bădălău viteză!? Să stea în pătrățica ei și să tragă tare acum, cât mai poate, că, în curând, nu o va mai băga nimeni în seamă.

Se umilește singură pe la TV, nu are pic de demnitate și încredere în ea. Păcat că nu mai există caravana lui Mircea Radu. A uitat că nici dinți în gură nu avea și doar se mândrea cu câte femei s-a bătut ea și îl implora pe acel baiat să o ia înapoi după ce a maltratat-o? E penibilă și expirată”, a spus Claudia Pătrășcanu.

”Uită pe ce sumă de bani a luat-o Gabi în vacanță în Maldive?”

Artista a ”taxat-o” pe Bianca și cu vacanța din Maldive, pe care Gabi Bădălău i-a făcut-o cadou în ianuarie, la începutul relației. ”Chiar nu are bun-simț și respect față de nimeni? Nu se mai satură de prostii? Să-și vadă de dezmățul ei. Să-i lase pe alții să trăiască. Vă dau în scris, dragi cititori, că niciodată, în această viață, Gabi nu va rămâne cu această rușine de om. Am încredere și știu că niciodată el nu-și va expune copiii și familia alături de ea. Să nu mai viseze cai verzi pe pereți. Când eu apar la TV, se anunță averse de bocete pentru ea. Nu-i convine să fie a cincea roată la căruță, dar ce vină am eu că încă sunt soția lui Gabi?

Uită pe ce sumă de bani a luat-o Gabi, încă soțul meu în acte, în vacanță în Maldive? Deocamdată să-și țină gura. Stă pe banii copiilor mei. Își face figurile tot pe banii copiilor. Pentru că eu am renunțat la pensia de la Gabi. Copiii mei sunt Bădălău! Ea se plimbă pe banii copiilor mei, trăiește, se plimbă, mănâncă pe banii copiilor mei”, a mai susținut Claudia.

”E o distracție pentru Gabi, pentru că ea le face pe toate!”

”În familia Bădălău nu intră orice femeie. Trebuie să îndeplinească anumite standarde. Nu-și pune nimeni un semn de întrebare că mie nu mi s-a dat încă divorțul? Ei sunt de un an într-o relație penibilă, ea își strigă în bocete iubirea, iar el nu mai știe cum să scape de ea. Dar… încă se mai distrează. A zis că își dorește atât de mult să ajungă în familia Bădălău, măcar pentru un grătar. Se umilește pentru un grătar, doar pentru a ajunge în familia Bădălău. E adevărat că-n casa familiei Bădălău se fac cele mai bune grătare (râde!)

Ea este doar o simplă distracție pentru Gabi. Pentru că ea face de toate! Se ia de toate femeile din România, dar uită de unde provine! În momentul în care eu apar la TV, ea bocește și e nemulțumită pentru rolul pe care-l are. Uită când era scoasă din cutia de cadou la majoratul adolescenților? Cum crede ea vreodată că ar putea face parte din familia Bădălău? Cunosc standardele familiei și ale lui Gabi, când vine vorba de soție. Și de mamă pentru copiii lui.

Îi interzic cu desăvârșire să-i mai aducă în discuție pe copii, pe mama, pe mine, pe bunicii copiilor. Să facă circ, așa cum îi place, pe la TV, să-și facă poze singură și să-și regizeze aparițiile, dar fără familia mea”, mai spune Claudia Pătrășcanu.

”Mama lui Gabi nu-l primește cu ea acasă”

”Foarte bine face mama lui Gabi că nu-l primește acasă cu asemenea ființă. Sunt și eu mamă de băieți și aș proceda la fel. I-aș lăsa să se distreze și apoi se trezesc cumva la realitate, își revin, ajung cu picioarele pe pământ.

Se vede clar că ea vorbește în numele lui Gabi. Cu ce drept? Cine-i asta de vorbește în dreptul familiei noastre?

Ar face bine să se abțină de la afirmații legate de numele meu, copiii mei, familia mea și bunicii copiilor, pentru că mie nu-mi este frică de paharele ei sparte și exteriorizările ei. Să-și vadă de circul ei, pentru că eu nu i-am jignit familia sau copilul. Eu am respect și bună creștere și-mi iubesc familia mai presus de orice, nu voi permite (…) să mai deschidă gura despre ce iubesc eu”, a încheiat Claudia Pătrășcanu.

