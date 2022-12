Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea! Cine este, de fapt, bărbatul misterios cu care s-a afișat

În urmă cu câteva zile, Claudia Pătrășcanu a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care se putea observa un bărbat la volanul mașinii sale. Imaginea a stârnit o serie de reacții din partea internauților, mulți crezând că șoferul este iubitul artistei. Joia aceasta, cântăreața a mărturisit ce relație are, de fapt, cu șoferul misterios.

Claudia Pătrașcu a mărturisit că a avut o cântare la Giurgiu în timpul serii, motiv pentru care a avut nevoie de un șofer. Ca urmare, a apelat la băiatul fostei sale mătuși pentru a o duce din Constanța până la eveniment. În ceea ce privește relația lor, artista susține că cei doi sunt prieteni din copilărie și clar nu este vorba despre o iubire între ei, în sensul romantic.

„Am avut o cântare la Giurgiu și la toate cântările pe care le am departe de Constanța și care implică să mă întorc noaptea, eu am un șofer, un băiat care merge cu mine, este băiatul fostei mele mătuși. Noi am crescut împreună, pot să-l numesc ca și fratele meu. E băiatul care merge cu mine, conduce, mă ajută la sunet, ca un tour-manager. Nu e iubitul meu sub nicio formă!, a spus artista.

Claudia Pătrașcu: „Mai are și 23 de ani, e copil”

Vedeta a lămurit faptul că nu poate exista o relație amoroasă între ea și bărbatul misterios, nu doar pentru că sunt prieteni extrem de apropiați dar, șoferul are doar 23 de ani, diferența de vârstă fiind mult prea mare între cei doi, ea având 44 de ani.

„Este persoana cu care eu în momentul în care am evenimente la drum lung mă însoțește, conduce. Când merg singură fără band la un concert am nevoie să mă ajute cineva, că nu pot să le fac pe toate. E un prieten de familie, m-am născut eu și mama lui avea grijă de mine, era mătușa mea. Mai are și 23 de ani, e copil”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.

