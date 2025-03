Claudia Puican, probleme de sănătate cu câteva săptămâni înainte să nască! „Nu se simte foarte ok. Încă are...”

Claudia Puican va deveni mămică peste aproximativ două săptămâni. Nu mai este mult și își va strânge în brațe băiețelul. Totuli, perioada sarcinii nu a fost deloc ușoară pentru ea. Artista s-a confruntat cu nenumărate probleme. Mai mult decât atât, Armin Nicoară a declarat că soția lui se simte în continuare foarte rău, chair și pe ultima sută de metri.

Claudia Puican și Armin Nicoară și-au dorit să devină părinți, însă nu a fost deloc ușor să își îndeplinească visul. Artista a rămas însărcinată după o perioadă lungă de tratamente dificile atât în țară, cât și peste hotare. În cele din urmă, cu ajutorul procedurilor de fertilizare în vitro, dorința lor a devenit realitate. Totuși, perioada sarcinii a fost una dificilă.

Încă de la începutul sarcinii, Claudia Puican s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista a avut constant stări de rău, motiv pentru care a fost afectată și cariera ei muzicală. În această perioadă, Armin Nicoară a decis să o înlocuiască pe soția sa cu o altă solistă.

Ei bine, stările de rău continuă chiar și acum, deși cântăreața se află pe ultima sută de metri cu sarcina. Claudia Puican trebuie să nască în aproximativ două săptămâni, însă nu se simte prea bine. Saxofonistul a mărturisit că cele mai deranjante sunt arsurile.

„Nu se simte foarte ok. Încă are arsuri, vomită, mai are vreo două săptămâni până naște. Arsurile o deranjează cel mai tare. Își dai seama că îi dă o stare proastă. Am vorbit și zicea că este nervoasă tot timpul, îi vine să se certe cu toată lumea. Eu am tot fost plecat cu evenimente”, a declarat Armin Nicoară pentru Fanatik.