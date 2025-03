Armin Nicoară, pe patul de spital cu doar câteva zile înainte să devină tată pentru prima oară. Ce se întâmplă în aceste momente cu artistul

Armin Nicoară trece prin momente delicate. Celebrul saxofonist a ajuns într-un spital din Turcia, cu doar câteva zile înainte ca soția lui, Claudia Puican să aducă pe lume primul lor copil. Artistul dezvăluit cu ce probleme se confruntă.

Claudia Puican și Armin Nicoară și-au dorit să devină părinți, însă nu a fost deloc ușor să își îndeplinească visul. Artista a rămas însărcinată după o perioadă lungă de tratamente dificile atât în țară, cât și peste hotare. În cele din urmă, cu ajutorul procedurilor de fertilizare în vitro, dorința lor a devenit realitate. Totuși, problemele nu s-au oprit pentru ei. Cântărețul a ajuns pe mâinile medicilor, cu doar câteva zile înainte ca fiul lui să se nască.

Armin Nicoară suferă de diabet de foarte mulți ani. Artistul este nevoit să își țină boala constant sub observații. Astfel, de curând, a fost nevoit să plece în Turcia pentru analize, iar medicii au considerat că are nevoie de mai multe investigații și au decis să îl interneze.

Saxofonistul a mărturisit că va face un tratament care este benefic pentru persoanele cu diabet, iar în mai puțin de o săptămână va fi externat. Între timp, soția lui, Claudia Puican, se pregătește să nască.

„Azi noapte am ajuns. Mi-a făcut niște analize și m-au internat până sâmbătă. Sunt în Turcia pentru un tratament, adică nu știu dacă poți să-mi numești tratament. Îmi fac niște analize și îmi bagă ceva vitamine. E bun pentru persoanele care au diabet. Este o vitaminizare mai puternică pentru pancreas, pentru corp, pentru toate celelalte. Am venit să încerc să văd care-i situația”, a declarat Armin Nicoară pentru Fanatik .

Armin Nicoară a dezvăluit că nici soția lui nu se simte prea bine. Încă de la începutul sarcinii, Claudia Puican s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar stările de rău continuă. Artistul a mărturisit că cele mai deranjante sunt arsurile.

„Nu se simte foarte ok. Încă are arsuri, vomită, mai are vreo două săptămâni până naște. Arsurile o deranjează cel mai tare. Își dai seama că îi dă o stare proastă. Am vorbit și zicea că este nervoasă tot timpul, îi vine să se certe cu toată lumea. Eu am tot fost plecat cu evenimente”, a mai spus saxofonistul.