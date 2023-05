Claudia Radu de la Chefi la cuțite, transformare spectaculoasă! Cum arată acum, după ce a slăbit 60 de kilograme

Claudia Radu, fostă concurentă în sezonul 8 al emisiunii Chefi la cuțite, s-a transformat total! Tânăra i-a luat prin surprindere pe urmăritorii săi, după ce a reușit să slăbească 60 de kilograme. Prietenii virtuali au felicitat-o și au încurajat-o să meargă mai departe în acest proces.

Claudia Radu a decis să își schimbe radical viața și a trecut printr-o transformare incredibilă, după ce a participat în sezonul 8 al emisiunii Chefi la cuțite. Aceasta a decis să urmeze un regim de viață sănătos, s-a apucat de sport, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

În mediul online, tânăra a publicat mai multe imagini, mândră de transformarea sa. Claudia a apărut cu un look total schimbat, s-a tuns scurt, însă, ce le-a atras atenția internauților este faptul că tânăra a slăbit foarte mult.

Cea mai recentă fotografie pe care a publicat-o pe Instagram a stârnit numeroase reacții și mulți internauți i-au oferit aprecieri și complimente pentru modul în care arată.

Claudia Radu a trecut prin momente dificile

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a recunoscut că în ultimul an a trecut prin multe greutăți, a luptat cu depresia, survenită ca urmare a unei relații toxice, iar acest fapt a oprit-o din procesul de slăbire. Cu toate acestea, Claudia și-a dat seama ce își dorește cu adevărat, iar la începutul anului 2023 s-a apucat din nou de treabă.

Tânăra și-a deschis sufletul în fața celor care o urmăresc și a dezvăluit prin ce a trecut. Claudia Radu și-a dorit ca prin povestea ei să reușească să ambiționeze și alte femei, să nu se lase doborâte și să nu uite niciodată cine sunt și unde vor să ajungă.

„Pentru mine un an dificil, dar pe care nu l-aș schimba deloc. Pentru că am avut nevoie să învăț niște lecții prin prisma greutăților prin care am trecut și a provocărilor pe care le-am întâmpinat. Am trecut prin două depresii la interval de 6 luni, a doua depresie fiind chiar în perioada Crăciunului. Acesta este și motivul pentru care în acest an nu am fost așa activă și nu v-am răspuns la mesaje. Când nu ai energie pozitiva de răspândit, este foarte dificil să socializezi. Îmi propun ca în 2023 să fiu mult mai activă pe rețelele sociale și să vă răspund la toate mesajele și solicitările.

Am avut capacitatea și forta necesară să îmi iau puterea și independența înapoi și să rup o relație de 11 ani în care nu mă mai simțeam iubită, apreciată și valorificată ca femeie. În schimb, primeam indiferență și reproșuri la greu, iar susținerea în proiectele pe care doream să le dezvolt era inexistentă, de cele mai multe ori. A fost extrem de greu să fac acest pas, dar a fost necesar să mă aleg pe mine pentru a-mi proteja sănătatea fizică și psihică. Nu s-au terminat bărbații, sunt convinsă că undeva există cineva care mă va iubi și mă va aprecia așa cum sunt și sentimentele să fie reciproce.

Remodelarea mea corporală a avut de suferit din cauza depresiilor și a situației dureroase din fosta mea relație. Nu m-am îngrășat, doar am stagnat, iar asta m-a frustrat deoarece speram ca până acum să ajung la rezultatul meu final. Degeaba ai cel mai bun plan alimentar din lume dacă treci prin probleme emoționale. Iar în momentul în care am văzut că încep să îmi caut iar alinarea în mâncare ca să scap de depresie, am decis să spun STOP.

Nu știu ce îmi va aduce 2023, dar știu 100% ce am eu de gând să fac în acest nou an. Voi avea și mai multă grijă de mine și de sănătatea mea, îmi voi folosi cunoștințele de nutriție și gastronomie pentru a veni în sprijinul oamenilor ce doresc o schimbare în viața lor dpdv al remodelarii corporale. În rest îmi doresc multă sănătate pentru mine și cei dragi, că de restul ne ocupam noi.