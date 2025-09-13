Acasă » Exclusiv » Clipe de coşmar pentru fostul concurent de la Insula Iubirii! INCREDIBIL prin ce a trecut Marius Moise după show-ul de la Antena 1: „Au luat ce au vrut și au plecat”

Clipe de coşmar pentru fostul concurent de la Insula Iubirii! INCREDIBIL prin ce a trecut Marius Moise după show-ul de la Antena 1: „Au luat ce au vrut și au plecat”

De: Bianca Drăgan 13/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Invitat la CANCAN pe Insulă, Marius, fostul Biancăi Giurcă, spune adevărul despre relația cu aceasta, interacțiunea cu Oana Monea și regretele cu care trăiește în urma emisiunii de la Antena 1. Concurentul a trecut prin clipe de coșmar când s-a reîntors din Thailanda. Ce a putut păți fix când se aștepta mai puțin, citiți mai jos!

Marius Moise a picat testul iubirii în Thailanda, acolo unde și-a înșelat partenera cu ispita Oana Monea. La trei ani distanță, bărbatul admite că regretă că a făcut-o pe Bianca Giurcă să sufere atât și că, dacă ar putea, acum ar schimba multe lucruri din cadrul emisiunii. După emisiune, el și șatena au avut mai multe tentative de a-și salva relația, dar fără succes. Deși mulți spuneau că tânăra stătea cu el pentru situația lui financiară, concurentul neagă aceasta ipoteză.

Ba mai mult, din cauză că subiectul a fost atât de des dezbătut în cadrul emisiunii de la Antena 1, hoții au dat năvală peste el și i-au spart casa. Cu speranța că vor găsi mari sume de bani, aceștia au răscolit tot!

George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în...
SERIALUL de pe Netflix care a spart toate topurile imediat după lansare, cu peste 145 de milioane de ore de vizionare. Cine joacă în rolul principal
SERIALUL de pe Netflix care a spart toate topurile imediat după lansare, cu...

”Ea nu stătea pentru bani. În acea perioadă, făcea live-uri pe Tik Tok și câștiga destul de bine, foarte bine chiar, aș zice. Mereu am încurajat-o să își strângă banii, ca poate ne vom despărți și trebuie să fie independentă. Așa a dat bine atunci la televizor, că sunt unul mai în vârstă, cu bani… Deși și asta a fost o prostie! Foarte mulți bani nu am. S-a tot spus asta și mi-au spart și casa.

Neavând foarte mulți bani, nici nu mi-au furat mare lucru. Mi-au furat niște ceasuri doar. Nu valorau foarte mult. Nu, în niciun caz nu valorau 50.000 de euro”, a povestit Marius, la CANCAN pe Insulă.

”Hoții nu au fost prinși…”

Deși spargerea a avut loc în timp ce emisiunea era pe post, adică acum aproape trei ani, făptașii care i-au spart locuința concurentului de la Insula Iubirii nu au fost nici acum prinși!

”Paguba nu a fost mare. Mă bucur că nu au spart pe acolo ceva. Doar au luat ce au vrut și au plecat. Nu, hoții nu au fost prinși nici acum…”, a explicat bărbatul.

În plus, fostul Biancăi Giurcă spune adevărul în scandalul cu Oana Monea, care l-a acuzat că ar fi agresat-o sexual, și o pune la zid pe ispita supremă! După ce blondina a susținut că a căutat-o în România și că era îndrăgostit de ea, participantul spune varianta sa. Când a vorbit ultima dată cu fosta parteneră, ce regretă, ce a spus fiica lui când a văzut emisiunea, dar și cu ce colegi păstrează legătura acum, aflați doar AICI.

Marius Moise, adevărul despre Oana Monea și Bianca Giurcă!

NU RATA: CANCAN pe Insulă, o nouă emisiune, de marți până joi, de la 19:00! Vechii concurenți analizează noul sezon și nu iartă nimic! Unde poate fi urmărit noul format!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Retrospectiva verii 2025: Atenţie! Intră în acţiune TOP 25 vedete care au defilat în costume de baie! Roxana Dobre, Livia EX-Bordea sau Lora, show total pe litoral
Exclusiv
Retrospectiva verii 2025: Atenţie! Intră în acţiune TOP 25 vedete care au defilat în costume de baie! Roxana…
Gabi Bădălău a pus piciorul în prag şi a scos-o la tablă! Bianca Drăguşanu a primit INTERZIS: “Mie îmi face rău…”
Exclusiv
Gabi Bădălău a pus piciorul în prag şi a scos-o la tablă! Bianca Drăguşanu a primit INTERZIS: “Mie…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Gandul.ro
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu...
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului „rătăcit ideologic” crescut într-o familie MAGA
Adevarul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă...
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Click.ro
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Digi 24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Cum a fost intensificată dezbaterea politică despre criminalitate în SUA de uciderea refugiatei ucrainene Iryna Zarutska FOTO
Digi24
Cum a fost intensificată dezbaterea politică despre criminalitate în SUA de uciderea refugiatei ucrainene Iryna...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul anului școlar. Adolescenta s-a stins pe patul de spital, la câteva luni după ce s-a electrocutat în baie
kanald.ro
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
kfetele.ro
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de...
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
WOWBiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia...
observatornews.ro
"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Trei zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap de pe 14 septembrie, după ora 14. Li se întoarce norocul înzecit, vin vești fabuloase și reușite mari pentru ele
Fanatik.ro
Trei zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap de pe 14 septembrie, după ora 14....
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă
Fanatik.ro
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a...
Regulă pentru românii care stau la casă. Ce copac trebuie neapărat să plantezi în curte
Capital.ro
Regulă pentru românii care stau la casă. Ce copac trebuie neapărat să plantezi în curte
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze...
O mănăstire din România, destinația preferată a turiștilor pasionați de filmele de groază
evz.ro
O mănăstire din România, destinația preferată a turiștilor pasionați de filmele de groază
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
Gandul.ro
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura...
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
as.ro
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
radioimpuls.ro
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost...
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar atunci când cunoscuse adevăratul succes
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de...
Marele fotbalist care a ales naționala României, deși ar fi putut să joace pentru Ungaria. ”M-am născut în regiunea unde se vorbește limba maghiară”
Fanatik.ro
Marele fotbalist care a ales naționala României, deși ar fi putut să joace pentru Ungaria....
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Retrospectiva verii 2025: Atenţie! Intră în acţiune TOP 25 vedete care au defilat în costume de ...
Retrospectiva verii 2025: Atenţie! Intră în acţiune TOP 25 vedete care au defilat în costume de baie! Roxana Dobre, Livia EX-Bordea sau Lora, show total pe litoral
Gabi Bădălău a pus piciorul în prag şi a scos-o la tablă! Bianca Drăguşanu a primit INTERZIS: ...
Gabi Bădălău a pus piciorul în prag şi a scos-o la tablă! Bianca Drăguşanu a primit INTERZIS: “Mie îmi face rău…”
Operațiunea „Coldplay” la Snagov a declanșat cutremur în vârful afacerii de 20 miliarde $! Ce ...
Operațiunea „Coldplay” la Snagov a declanșat cutremur în vârful afacerii de 20 miliarde $! Ce i se pregăteşte bossului SOCAR, dar şi amantei
Ella Vișan, primele declarații despre ziua în care ar fi trebuit să ajungă în fața altarului cu ...
Ella Vișan, primele declarații despre ziua în care ar fi trebuit să ajungă în fața altarului cu Andrei Lemnaru: ”Cu mândrie o să mă îmbăt”
Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu au dus relația la nivelul următor: și-au cumpărat casă împreună!
Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu au dus relația la nivelul următor: și-au cumpărat casă împreună!
Cine este și cu ce se ocupă Joseph Adam de la Asia Express 2025. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit ...
Cine este și cu ce se ocupă Joseph Adam de la Asia Express 2025. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit și are o fiică
Vezi toate știrile
×