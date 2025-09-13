Clipe de coşmar pentru fostul concurent de la Insula Iubirii! INCREDIBIL prin ce a trecut Marius Moise după show-ul de la Antena 1: „Au luat ce au vrut și au plecat”

Invitat la CANCAN pe Insulă, Marius, fostul Biancăi Giurcă, spune adevărul despre relația cu aceasta, interacțiunea cu Oana Monea și regretele cu care trăiește în urma emisiunii de la Antena 1. Concurentul a trecut prin clipe de coșmar când s-a reîntors din Thailanda. Ce a putut păți fix când se aștepta mai puțin, citiți mai jos!

Marius Moise a picat testul iubirii în Thailanda, acolo unde și-a înșelat partenera cu ispita Oana Monea. La trei ani distanță, bărbatul admite că regretă că a făcut-o pe Bianca Giurcă să sufere atât și că, dacă ar putea, acum ar schimba multe lucruri din cadrul emisiunii. După emisiune, el și șatena au avut mai multe tentative de a-și salva relația, dar fără succes. Deși mulți spuneau că tânăra stătea cu el pentru situația lui financiară, concurentul neagă aceasta ipoteză.

Ba mai mult, din cauză că subiectul a fost atât de des dezbătut în cadrul emisiunii de la Antena 1, hoții au dat năvală peste el și i-au spart casa. Cu speranța că vor găsi mari sume de bani, aceștia au răscolit tot!

”Ea nu stătea pentru bani. În acea perioadă, făcea live-uri pe Tik Tok și câștiga destul de bine, foarte bine chiar, aș zice. Mereu am încurajat-o să își strângă banii, ca poate ne vom despărți și trebuie să fie independentă. Așa a dat bine atunci la televizor, că sunt unul mai în vârstă, cu bani… Deși și asta a fost o prostie! Foarte mulți bani nu am. S-a tot spus asta și mi-au spart și casa.

Neavând foarte mulți bani, nici nu mi-au furat mare lucru. Mi-au furat niște ceasuri doar. Nu valorau foarte mult. Nu, în niciun caz nu valorau 50.000 de euro”, a povestit Marius, la CANCAN pe Insulă.

”Hoții nu au fost prinși…”

Deși spargerea a avut loc în timp ce emisiunea era pe post, adică acum aproape trei ani, făptașii care i-au spart locuința concurentului de la Insula Iubirii nu au fost nici acum prinși!

”Paguba nu a fost mare. Mă bucur că nu au spart pe acolo ceva. Doar au luat ce au vrut și au plecat. Nu, hoții nu au fost prinși nici acum…”, a explicat bărbatul.

În plus, fostul Biancăi Giurcă spune adevărul în scandalul cu Oana Monea, care l-a acuzat că ar fi agresat-o sexual, și o pune la zid pe ispita supremă! După ce blondina a susținut că a căutat-o în România și că era îndrăgostit de ea, participantul spune varianta sa. Când a vorbit ultima dată cu fosta parteneră, ce regretă, ce a spus fiica lui când a văzut emisiunea, dar și cu ce colegi păstrează legătura acum, aflați doar AICI.

