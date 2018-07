Clipe dramatice în familia “Chefi la cuțite”. Cristina Pavel, implicată într-un accident: “Mi-am spart sternul, am zăcut”

Clasată pe locul doi în marea finală de la “Chefi la cuțite” 2018, Cristina Pavel a fost victima unui accident rutier cumplit. Nenorocirea s-a petrecut în urmă cu aproape doi ani, iar de atunci trăiește altfel fiecare zi. Prezentă în cadrul emisiunii “Star Matinal de Weekend”, fosta concurentă de la “Chefi la cuțite” a rememorat clipele dramatice.



Cristina Pavel, fostă concurentă la “Chefi la cuțite”, implicată într-un accident

Povestea de viață a Cristinei Pavel ar putea să-i inspire pe scenariștii de la Hollywood. Deși a fost de multe ori încercată, iar la un moment dat a fost la granița dintre moarte și viață, ea a luptat ca să supraviețuiască. Iar când și-a revenit după accidentul suferit în ziua Sfântului Andrei în 2016, ea a început să facă și mai multe sacrificii ca să își împlinească visul.

“A fost grav. Mi-am spart sternul, am zăcut, nu am putut să mă mişc. În 2016, 30 noiembrie. Mi-a fost foarte greu, nici acum nu sunt refăcută total. Eram la volan. Am rupt volanul cu pieptul”, a povestit fosta concurentă de la îndrăgitul concurs culinar în cadrul matinalului de la Antena Stars.

