Cod galben și portocaliu de inundații! Care sunt județele vizate din România

În următoarele zile, mare parte din țară se va confrunta cu fenomene hidrologice periculoase, după ce Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor a emis avertizări pentru mai multe cursuri de apă. Începând de joi după-amiază, un Cod galben va fi activ pentru râuri din 24 de județe, semnalând posibilitatea apariției viiturilor rapide și a inundațiilor locale. Alertele sunt valabile până sâmbătă seara, acoperind o perioadă în care se așteaptă precipitații semnificative în aproape toate regiunile.

În funcție de intensitatea precipitațiilor și de condițiile locale, unele râuri pot atinge niveluri critice, ceea ce ar putea genera inundații temporare în localitățile situate în aval. Zonele vizate de această alertă se întind de la nordul și centrul Transilvaniei, prin Banat, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, până în Dobrogea, ceea ce indică un fenomen de amploare, care va afecta un teritoriu vast al țării.

Județele cu risc crescut de inundații

Județele cu risc crescut includ Alba, Sibiu și Hunedoara în Transilvania; Caraș-Severin și Timiș în Banat; Gorj, Dolj și Mehedinți în Oltenia; Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița și Prahova în Muntenia; Brașov, Covasna, Buzău și Vrancea în zona centrală și de sud-est a Moldovei; precum și Constanța și Tulcea în Dobrogea. Această distribuție geografică sugerează că efectele nu vor fi restrânse la un singur bazin hidrografic, ci vor fi vizibile pe mai multe râuri importante și afluenții acestora.

Pe lângă Codul galben, meteorologii hidrologi au anunțat că în intervalul de vineri dimineață până sâmbătă la prânz va fi activ un Cod portocaliu, semnalând riscuri mai ridicate pentru anumite râuri.

Acesta vizează în special cursurile de apă din sudul Olteniei și sudul Munteniei, afectând județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Olt și Teleorman. Fenomenele asociate acestei alerte pot include viituri rapide, depășirea cotelor de inundație și inundarea temporară a terenurilor adiacente. Râurile mici și afluenții mai puțin importanți pot fi, de asemenea, afectate, iar creșterile bruște ale nivelului apei pot surprinde localnicii și pot crea situații dificile, mai ales în zonele rurale sau în apropierea infrastructurii critice.

Perioada de valabilitate a avertizărilor coincide cu un flux de precipitații mai consistent, ceea ce va amplifica riscul de inundații și scurgeri pe versanți. În condițiile în care solul este deja umezit în anumite regiuni, cantitățile suplimentare de apă pot determina formarea de torenți și viituri locale. În plus, acumulările de apă pot afecta drumurile, podurile și alte obiective de infrastructură, creând dificultăți pentru transport și pentru activitățile economice din zonele vizate.

Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București