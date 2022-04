Supranumit “Regele petrecerilor”, Codin Maticiuc nu putea lipsi nici în acest an, de 1 Mai, de la Mamaia. Ca în fiecare an, celebrul ”clubolog” a ales să se distreze la LOFT. În direct la “NA, CANCAN!”, Codin a dezvăluit și de câți bani are nevoie pentru a-și face de cap în celebrul club aflat în stațiunea-fanion de la malul mării.

Codin Maticiuc este prezent pe litoral, în weekend, și pregătit să facă show. Simpaticul actor nu a venit, însă, doar pentru distracție, ci și pentru a încheia o tranzacție imobiliară. “Regele petrecerilor” ne-a dezvăluit și ce a achiziționat.

“Pare că am venit să mă distrez, că sunt aici de 1 Mai. Ei, bine, nu! Astăzi am semnat trei apartamente într-un bloc care este la câteva sute de metri de aici, în mijlocul cluburilor.

Un P+15 o să fie și am luat trei apartamente la etajul 10, așa că am venit să-mi monitorizez și eu investițiile, să fac un pic de business. Nu sunt aici să mă distrez, cum crede toată lumea.

Toată lumea mă acuză, uite-l și pe prostul ăsta a venit să bea pe aici… Ei, bine, nu! Blocul se numește Marina Tower, aici am luat trei apartamente superbe, cu vedere la mare”, ne-a declarat Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc nu suportă șampania: „Îmi dă aciditate gastrică”

Ulterior, Codin Maticiuc și-a schimbat discursul și a anunțat ce sumă este dispus să cheltuie într-o singură seară la LOFT. Totodată, a explicat și motivul pentru care “fuge” de extravaganțele celorlalți milionari, care “sparg” zeci de mii de euro în doar câteva ore.

“Recunosc, acum o să mă întorc la băut. Voi bea vodcă mere. Vreau să cheltui exact cât este necesar să mă îmbăt.

Eu mă îmbăt cu o sticlă de vodcă, mere, niște gheață… Cu 600 de lei mă fac varză. Șampanie nu beau, pentru că îmi dă aciditate gastrică. Mi-e rău de la tot ce e scump. Nu-mi plac șampania, icrele negre. Nu pot!

Tot ce e scump îmi provoacă greață și rămân pe vodcă. Voi lăsa 600 de lei, poate 1.000 de lei cu tot cu șpagă”, a mărturisit Codrin Maticiuc.

Cea mai frumoasă amintire de la LOFT. „Era ca la Revoluție!”

În final, Codin Maticiuc a povestit cel mai frumos moment la care a asistat de când vine la LOFT. Totul este, într-adevăr, fabulos și aproape imposibil de imaginat.

“Acum nouă-zece ani, nu exista sistemul cu brățările de acum. Și lumea venea, venea și se umpleau mesele. Și erau în față mii de oameni, bodyguarzii au adus niște garduri înalte, din sârmă groasă. Nu erau fixate, le țineau cu mâna bodyguarzii. Inclusiv patronii, Pepe și Ion, țineau aceste garduri și mii de oameni împingeau, era ca la Revoluție.

La un moment dat, s-au spart gardurile și au putut trece cinci, șase persoane până au putut să închidă spărtura. Și știu că a intrat o fată care s-a întors către patroni și a zis: «Iertați-mă, am reușit să intru, dar iubitul meu a rămas afară. Puteți să dați drumul să intre și el?» Și patronul a zis nu, poți pleca tu. A pus-o să aleagă. Și aia i-a făcut ăluia cu mâna și a intrat la distracție”, și-a amintit Codin.