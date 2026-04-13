Codruța Filip își strigă durerea după amantlâc, într-o piesă facută special pentru Valentin Sanfira: ”De ce, de ce?”

Codruța Filip își strigă durerea! Artista a scos o piesă care a atras rapid interesul publicului nu doar prin mesajul artistic, ci și prin contextul personal în care a apărut. Melodia este percepută de mulți ascultători ca o confesiune emoțională, cu un puternic caracter introspectiv, în care artista abordează teme precum despărțirea, dezamăgirea și dificultatea relațiilor moderne. Iată ce spune aceasta!

Lansarea vine într-o perioadă în care numele Codruței Filip este intens vehiculat în spațiul public, pe fondul despărțirii de Valentin Sanfira. Deși nu a spus că melodia este făcută pentru fostul soț, artista a menționat că piesa este din inimă și cu emoție curată. Pare că vedeta a vrut să își transmită durerea prin versuri.

Codruța Filip își strigă durerea după amantlâc

Piesa se remarcă printr-o încărcătură emoțională puternică, fiind promovată ca o creație în care artista își exprimă trăirile și vulnerabilitățile. Fără a oferi explicații directe despre inspirația din spatele melodiei, lansarea a fost însoțită de mesaje în care Codruța Filip vorbește despre muzică drept principalul său mijloc de exprimare, prin care reușește să transmită realități personale și stări sufletești profunde.

„Muzica a fost, este și va rămâne pentru totdeauna, modalitatea mea de a mă exprima cel mai bine. Prin ea, trăiesc și respir. Prin ea, aleg să îmi prezint realitatea, vulnerabilitățile, sentimentele… Astăzi, așa îmi cântă sufletul!

Vă las aici o piesă nouă, din inimă, cu emoție curată. 𝓓𝓮 𝓬𝓮 𝓵𝓾𝓶𝓮𝓪 𝓼𝓮 𝓭𝓮𝓼𝓹𝓪𝓻𝓽𝓮?”, a transmis Codruța pe Instagram.

Tema piesei este despre iubirea de la început în căsnicii și cum apoi totul se destramă. Că multe persoane se despart și încearcă în altă parte. Pare că aceasta își spune durerea relației cu Valentin Sanfira.

„De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce? / La început spun că iubesc și după se ocolesc. De ce, de ce? / Mulți o iau ca pe un tren și uită de sentiment, cred că e mai bine așa / De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce?”, sunt câteva dintre versurile melodiei.

În paralel cu apariția acestei piese, CANCAN a prezentat imagini cu Valentin Sanfira într-o vacanță în Thailanda, mai exact în zona insulelor Phi Phi, alături de o tânără, o antreprenoare din Teleorman. Aceasta ar fi cunoscută la nivel local pentru activități în domeniul agricol și ar fi apărut în compania artistului în mai multe fotografii distribuite online. (VEZI AICI)

