Adelina Pestrițu a dat televiziunea pe online de ani buni și se bucură de succes, numărându-se printre cei mai apreciați creatori de conținut. Zilele trecute, vedeta a fost amfitrioana evenimentului de inaugurare a unui nou salon al hair-stylistului Adrian Perjovschi. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Adelina Pestrițu ne-a spus în ce condiții ar reveni “pe sticlă”, dar și adevărul despre “block-ul” dat lui Bursucu.

Adelina Pestrițu nu a închis capitolul legat de televiziune, însă susține că prioritar în viața ei, în acest moment, este online-ul. Bruneta a clarificat lucrurile după ce, la începutul anului, Bursucu a spus în emisiunea lui Măruță că bruneta l-ar fi blocat. “Noi nu mai vorbim, e supărată pe mine, mi-a dat block. Pentru că a venit în emisiune când eram la Teo și s-au luat de la nu știu ce premii. Ea s-a supărat atât de tare încât mi-a dat și mie block. Îmi cer scuze, Adelina! Aș vrea să ajung cu ea pe o insulă pustie. Nu aș vrea să mai fim certați. Chiar am fost prieteni buni. Acum nici nu-mi răspunde la telefon”, a dezvăluit el.

Adelina Pestrițu: „Ăsta ar fi formatul care, poate, m-ar face să revin”

CANCAN.RO: Cum a început toamna pentru tine?

Adelina Pestrițu: În forță, după cum se vede, sunt de la un eveniment la altul. Multe filmări, multe proiecte, multe deplasări în perioada imediat următoare.

CANCAN.RO: Televiziunea mai este o prioritate în viața ta?

Adelina Pestrițu: Prioritate recunosc că este jobul meu online, pentru că îmi ocupă tot timpul. Dar nu pot să spun că am dat uitării televiziunea.

CANCAN.RO: Ce fel de proiect te-ar atrage și te-ar convinge să te întorci pe micul ecran, poate și pentru o perioadă?

Adelina Pestrițu: Sincer, acum că mă întrebi, mă gândesc că, nu știu, poate ceva de divertisment. Ăsta ar fi formatul care, poate, m-ar face să revin, dar depinde de foarte mulți factori.

CANCAN.RO: Te-a tentat vreodată Asia Express să-ți testezi limitele?

Adelina Pestrițu: Îi admir pe oamenii care merg și care au această forță și această super rezistență. Mi se pare absolut uau, dar n-aș pleca de lângă Zeny.

Adelina Pestrițu despre Bursucu: „Nu e nicio situație, el nu e blocat pe nicăieri”

CANCAN.RO: Ce faci cu hainele pe care nu le mai porți?

Adelina Pestrițu: Le donez. Am colaborat cu un magazin care le vinde la prețuri mult mai mici față de prețul inițial.

CANCAN.RO: Cum gestionezi hate-ul din online, când descoperi niște comentarii care poate n-au legătură cu ce ai postat?

Adelina Pestrițu: Să știi că nu orice discurs bazat pe o energie negativă merită și reacție. Eu îmi văd de treaba mea, sunt convinsă că n-am cum să opresc asta, nici nu mi-am propus. Eu cred că e important să-ți vezi de drumul tău, asta te face mai puternică și te maturizează.

CANCAN.RO: Dar la începuturi te-a afectat?

Adelina Pestrițu: Au fost momente sigur, au fost momente când m-a afectat. Mă gândesc mai mult la cei care nu au pregătirea necesară pentru asta.

CANCAN.RO: La începutul anului, Bursucu a menționat într-o emisiune că voi nu vorbiți că i-ai dat block. Care e situația în prezent?

Adelina Pestrițu: Nu e nicio situație, el nu e blocat pe nicăieri. Eu respect pe toată lumea, nu este blocat.

Foto: Instagram

