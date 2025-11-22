Acasă » Exclusiv » Comeback cu pretenții! Adelina Pestrițu joacă pe reguli clare

Comeback cu pretenții! Adelina Pestrițu joacă pe reguli clare

De: Andreea Archip 22/11/2025 | 18:06
Adelina Pestrițu a dat televiziunea pe online de ani buni și se bucură de succes, numărându-se printre cei mai apreciați creatori de conținut. Zilele trecute, vedeta a fost amfitrioana evenimentului de inaugurare a unui nou salon al hair-stylistului Adrian Perjovschi. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Adelina Pestrițu ne-a spus în ce condiții ar reveni “pe sticlă”, dar și adevărul despre “block-ul” dat lui Bursucu.

Adelina Pestrițu nu a închis capitolul legat de televiziune, însă susține că prioritar în viața ei, în acest moment, este online-ul. Bruneta a clarificat lucrurile după ce, la începutul anului, Bursucu a spus în emisiunea lui Măruță că bruneta l-ar fi blocat. “Noi nu mai vorbim, e supărată pe mine, mi-a dat block. Pentru că a venit în emisiune când eram la Teo și s-au luat de la nu știu ce premii. Ea s-a supărat atât de tare încât mi-a dat și mie block. Îmi cer scuze, Adelina! Aș vrea să ajung cu ea pe o insulă pustie. Nu aș vrea să mai fim certați. Chiar am fost prieteni buni. Acum nici nu-mi răspunde la telefon”, a dezvăluit el.

Adelina Pestrițu: „Ăsta ar fi formatul care, poate, m-ar face să revin”

CANCAN.RO: Cum a început toamna pentru tine?

Adelina Pestrițu: În forță, după cum se vede, sunt de la un eveniment la altul. Multe filmări, multe proiecte, multe deplasări în perioada imediat următoare.

CANCAN.RO: Televiziunea mai este o prioritate în viața ta?

Adelina Pestrițu: Prioritate recunosc că este jobul meu online, pentru că îmi ocupă tot timpul. Dar nu pot să spun că am dat uitării televiziunea.

În ce condiții ar reveni Adelina Pestrițu pe micul ecran

CANCAN.RO: Ce fel de proiect te-ar atrage și te-ar convinge să te întorci pe micul ecran, poate și pentru o perioadă?

Adelina Pestrițu: Sincer, acum că mă întrebi, mă gândesc că, nu știu, poate ceva de divertisment. Ăsta ar fi formatul care, poate, m-ar face să revin, dar depinde de foarte mulți factori.

CANCAN.RO: Te-a tentat vreodată Asia Express să-ți testezi limitele?

Adelina Pestrițu: Îi admir pe oamenii care merg și care au această forță și această super rezistență. Mi se pare absolut uau, dar n-aș pleca de lângă Zeny.

Adelina Pestrițu despre Bursucu: „Nu e nicio situație, el nu e blocat pe nicăieri”

CANCAN.RO: Ce faci cu hainele pe care nu le mai porți?

Adelina Pestrițu: Le donez. Am colaborat cu un magazin care le vinde la prețuri mult mai mici față de prețul inițial.

CANCAN.RO: Cum gestionezi hate-ul din online, când descoperi niște comentarii care poate n-au legătură cu ce ai postat?

Adelina Pestrițu: Să știi că nu orice discurs bazat pe o energie negativă merită și reacție. Eu îmi văd de treaba mea, sunt convinsă că n-am cum să opresc asta, nici nu mi-am propus. Eu cred că e important să-ți vezi de drumul tău, asta te face mai puternică și te maturizează.

CANCAN.RO: Dar la începuturi te-a afectat?

Adelina Pestrițu: Au fost momente sigur, au fost momente când m-a afectat. Mă gândesc mai mult la cei care nu au pregătirea necesară pentru asta.

CANCAN.RO: La începutul anului, Bursucu a menționat într-o emisiune că voi nu vorbiți că i-ai dat block. Care e situația în prezent?

Adelina Pestrițu: Nu e nicio situație, el nu e blocat pe nicăieri. Eu respect pe toată lumea, nu este blocat.

