Concediul de creștere a copilului. Ce acte sunt necesare

Dacă așteptați un copil și aveți de gând să optați pentru concediul de creștere a copilului, este important să știți de ce documente aveți nevoie. Este un drept pe care în România îl au ambii părinți. Află, în articol, care sunt condițiile cerute de stat și actele necesare!

În România, salariații au dreptul la concediu pentru creșterea copilului (CCC) până la vârsta de doi ani a copilului sau trei ani în cazul unui copil cu dizabilități. De asemenea, în acest timp, ei beneficiază și de o indemnizație lunară. Totuși, sunt necesare 12 luni de venituri înainte de nașterea bebelușului, care pot fi completate cu perioade de șomaj, concediu medical (cu excepția concediului prenatal), concediului de acomodare, pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creșterea copilului.

Ce acte sunt necesare pentru concediul de creștere a copilului

Pentru a obține concediul de creștere a copilului, părintele este nevoit să depună o serie de documente doveditoare la agențiile teritoriale de plăți și inspecție socială din zona în care își are domiciliul sau reședința. El are la dispoziție un termen de 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate, care durează 42 de zile, potrivit avocat.net. Iată care sunt actele necesare!

cerere tip;

copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită indemnizația sau, după caz, copia livretului de familie, certificate pentru conformitate cu

originalul de către persoana care primește documentele;

acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care se solicită indemnizația;

acte care atestă veniturile obținute în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului;

dovada veniturilor realizate, eliberată de angajator sau organele competente (sau declarația unică, după caz);

dovada suspendării activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;

orice alte documente necesare pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Autoritățile trebuie să răspundă cererilor în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare. Ulterior, decizia trebuie comunicată părintelui într-o perioadă de 5 zile lucrătoare de la emitere. Pe lângă actele depuse, reprezentanții agențiilor teritoriale trebuie să verifice dacă solicitanții respectă și următoarele condiții:

să fie cetățean român, străin sau apatrid (fără cetățenie);

să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României;

să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

