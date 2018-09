Conceicao și-a arătat „mușchii” după remiza cu FCSB: „Eu mi-am făcut munca aici, eu decid totul!”

La finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis în Gruia, scor 1-1 cu FCSB, Toni Conceicao, antrenorul formației CFR Cluj a răbufnit la adresa reprezentanților mass-media.

Portughezul s-a arătat deranjat de dezvăluirile din ultimul timp din presă conform cărora ar fi doar pe post de decor în Gruia și că echipa i-ar fi făcută de oficiali și a spus că el este „șeful” și că doate deciziile în ceea ce privește echipa, primul 11 și lotul e jucători îi aparțin în totalitate.

„Eu mi-am făcut munca aici, dovadă că grupul vrea să-și îmbunătățească jocul. Jucătorii au fost profesioniști 100%. În rest, nu vreau să vorbesc, am petrecut mulți ani în România. E foarte ușor să se vorbească urât de cineva, dar e foarte ușor să se vorbească și de bine. Mi-ar plăcea să existe mai mult respect pentru munca pe care am făcut-o aici, pentru că ea vorbește de la sine! E injust rezultatul cred eu, față de noi. Ne-am asumat responsabilitatea în prima repriză, am avut câteva ocazii bune. Evident că am întâlnit o echipă bună, de atac, însă eu cred că am meritat victoria, pentru că per total, am avut atitudine pozitivă în joc. Nu ne-a surprins, știam cum va juca. Am pregătit jocul în acest sens, diferența a fost făcută de calitatea jucătorilor sau de greșelile individuale”, a declarat Toni Conceicao, antrenorul formației CFR Cluj.

În urma rezultatului, FCSB și-a păstrat fotoliul de lider în Liga I, roș-albaștrii având două lungimi în fața CFR-ului și un punct în fața grupului de trei echipe format din Astra Giurgiu, Sepsi OSK Sf. Gheorghe și Gaz Metan Mediaș.