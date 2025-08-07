Concurentele de la Insula Iubirii 2025, desființate de dr. Oana Manciu. Detaliul observat de faimosul medic estetician la fizicul participantelor de la show-ul difuzat de Antena 1

Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzat de Antena 1, a atras rapid atenția publicului nu doar prin dinamica relațiilor și momentele tensionate dintre cupluri, ci și prin aspectul fizic al concurentelor.

Un număr tot mai mare dintre participante afișează trăsături care trădează intervenții estetice, unele vizibile și, în unele cazuri, chiar exagerate. În special, augmentarea buzelor cu acid hialuronic pare să fi devenit un trend dominant în rândul tinerelor care aspiră la o imagine „perfectă” în fața camerelor de filmat.

Detaliul observat la fizicul participantelor de la Insula Iubirii

Privind retrospectiv la sezoanele anterioare ale emisiunii, este evident că interesul pentru proceduri estetice minim-invazive a crescut semnificativ. Dacă în primii ani doar câteva concurente afișau semne discrete ale unor intervenții, în prezent, majoritatea participantelor par să fi apelat la ajustări vizibile, în special în zona feței. Buzele voluminoase, sprâncenele arcuite artificial, pomeții conturați excesiv și pielea întinsă aproape nenatural sunt doar câteva dintre semnele clare ale unei estetici modelate în cabinetele cosmetice.

Această tendință a stârnit numeroase discuții în mediul online, inclusiv dr. Oana Manciu. Nu puțini sunt cei care observă că, în goana după perfecțiune, multe dintre concurente pierd tocmai unicitatea trăsăturilor lor. În locul unui look natural, adaptat structurii feței, predomină o imagine standardizată, în care buzele supradimensionate și trăsăturile sculptate artificial devin regulă, nu excepție. Astfel, se instalează un tipar estetic care, în loc să pună în valoare frumusețea individuală, uniformizează și chiar dezechilibrează fizionomia.

În cazul buzelor, potrivit, dr. Oana Manciu, excesul de volum poate produce efecte contrare celor dorite. În loc să contribuie la o imagine atrăgătoare, accentuează trăsături precum șanțurile nazolabiale, mai ales în cazurile în care pielea își pierde din elasticitate. Rezultatul este adesea o expresie facială tensionată, cu aspect artificial. În plus, dacă proporțiile nu sunt corect alese în raport cu restul trăsăturilor, se poate crea o asimetrie vizibilă, care afectează armonia generală a feței.

„Buzele voluminoase adaugă greutate în zona inferioară a feței, ceea ce determină accentuarea șanțurilor nazolabiale, mai ales dacă există deja o laxitate a pielii. ❗️Dacă buzele sunt mărite disproporționat față de structura feței, dezechilibrul poate deveni vizibil.”, a transmis dr. Oana Manciu.

De altfel, apariția acestor intervenții nu este întâmplătoare. Într-o lume dominată de rețele sociale, filtre și idealuri estetice nerealiste, presiunea de a arăta „impecabil” este mai mare ca oricând. Participarea la un reality show televizat, unde fiecare gest este analizat și fiecare imagine este disecată de publicul larg, poate amplifica această nevoie de validare prin aspect. În multe cazuri, tinerele aleg să își „perfectioneze” trăsăturile înainte de filmări, considerând că astfel vor fi mai apreciate, mai remarcate sau mai populare.

