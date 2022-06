Constantin Enceanu încă resimte moartea lui Petrică Mâțu Stoian, la 8 luni de la trecerea în lumea celor „drepți”: „Am stat două ore la povești despre…”

Timpul nu vindecă întotdeauna lipsa persoanelor dragi. Prietenia dintre Constantin Enceanu și Petrică Mâțu Stoian a fost una extreme de strânsă. Deși au trecut aproximativ 8 luni de la trecerea în neființă a lui Petrică Mâțu Stoian, prietenul său este în continuare profund afectat. Sărbătoarea de ieri, însă, i-a transmis un îndemn lui Constantin Enceanu. Fără a ști că este o zi festivă, artistul a simțit nevoia să îl contacteze pe fostul imprsar al regretatului interpret de muzică populară, care tocmai ce pregătea o masă în cinstea lui Petrică.

Este prima onomastică în lipsa cântărețului de folclor, în care Constantin Enceanu nu a mai avut oportunitatea de a lua legătura cu apropiatul său. Emoțiile l-au adus pe Constantin Enceanu până în pragul lacrimilor, astfel a făcut postare pe rețelele de socializare, unde a împărtășit sentimentele sale cu restul admiratorilor. De Sfinții Petru și Pavel, Enceanu a făcut o vizită locuinței lui Mâțu din Craiova, în care a depănat amintiri alături de domnul. prof. Gusman.

Cum a trecut Constatin Enceanu peste pierderea prietenului său de-o viață?

„Ieri am trecut pe la casa în care a trăit ultimii 20 ani, în Craiova, la dl. prof. Gusman. Fară să mă gândesc că azi e Sf. Petru și Pavel, l-am sunat pe Gusman și i-am zis că trec, că nu ne-am mai văzut de la pomana de 6 luni. Pregătea pentru parastas pește și colivă.

Am mâncat cu poftă și am stat două ore la povești, despre cum am sărbătorit anul trecut, cum ne-am adunat 80 de persoane. Și zicea domnul profesor: >. Îl simțeam că s-a bucurat (n.r. Petrică Mâțu Stoian) și spune că nu l-am uitat și trec pe la el!”, a declarat Constantin Enceanu pentru starpopular.ro.

