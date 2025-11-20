Continuă controversele în privința teoriilor antivacciniste, după moartea Flaviei Groșan: ”Au omorât-o”

Flavia Groșan s-a stins din viață în urmă cu o zi, miercuri, 19 noiembrie 2025, după o luptă grea cu o formă de cancer agresivă. Pneumologul și-a făcut vocea auzită în timpul pandemiei de COVID-19, atunci când a fost numită ”medicul antivaccinist”. După decesul său, continuă controversele în privința teoriilor antivacciniste.

Flavia Groșan suferea de cancer pulmonar și era internată de o lună pe secția ATI a spitalului Județean Bihor, unde a ajuns în comă de gradul 4. Medicul pneumolog suferea de cancer la plămâni, în ultima perioadă fiind diagnosticată cu multiple tumori în metastază – pulmonare, cerebrale, suprarenale și hepatice.

Noi teorii despre moarte Flaviei Groșan, medicul antivaccinist

Miercuri, 19 noiembrie 2025, Flavia Groșan a încetat din viață. La scurt timp de moartea sa, o parte din susținătorii săi s-au revoltat și au acuzat că moartea medicului ar fi fost grăbită și ar fi coincis cu faptul că recent (înainte să fie internată în spital) și-a exprimat public opinia despre persoanele vaccinate – cum că persoanele nevaccinate ar putea fi afectate prin relații intime cu persoane vaccinate.

”Au omorât-o pe d-na doctor Flavia Groșan. Cei care cred că e o coincidență faptul că a murit la scurt timp după ce făcuse publică opinia sa despre persoanele vaccinate, sunt deosebit de naivi. De fapt, au făcut-o nemuritoare. Va rămâne mereu în sufletul nostru și în istoria României ca un erou al pandemiei . D-na doctor, Dumnezeu să-ți ierte păcatele și să te așeze printre cei drepți”, a fost mesajul publicat de una dintre susținătoarele medicului antivaccinist.

În urmă cu aproximativ o lună, înainte să fie internată la ATI, Flavia Groșan le-a spus prietenilor virtuali, referitor la starea sa de sănătate, că: ”Vremurile astea ”noi” aduc boli noi! Și noi am trecut recent pe-aici! Ai grijă de tine, cât poți de mult! Poate e și mult surmenaj la mijloc etc! Însănătoșire grabnică și multă, multă sănătate îți dorim”.

Un utilizator a venit cu o teorie care a fost confirmată de medicul Flavia Groșan:

Utilizator: V-au atacat energetic… Multă sănătate și multă energie pozitivă din partea noastră. FLAVIA GROȘAN: Știu… o simt!

