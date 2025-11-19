Acasă » Știri » S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”

S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”

De: Anca Chihaie 19/11/2025 | 23:40
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”

Medicii și comunitatea medicală din România își exprimă durerea după decesul Dr. Flavia Groșan, cunoscută pentru profesionalismul și devotamentul său în tratarea pacienților. Dr. Groșan a fost apreciată atât pentru competența sa medicală, cât și pentru empatia și dedicarea față de cei aflați în suferință. Iată ce a transmis Monica Pop!

De-a lungul carierei sale, dr. Groșan a contribuit la salvarea și îmbunătățirea sănătății a mii de pacienți, câștigând respectul colegilor și afecțiunea pacienților. Mulți dintre cei care au beneficiat de expertiza sa medicală consideră pierderea sa ca fiind una profundă și prematură.

Ce mesaj a transmis doctorița Monica Pop

Medicul Monica Pop a transmis un mesaj profund, marcat de durere, după ce a aflat de trecerea în neființă a dr. Flavia Groșan, căreia îi fusese și pacientă. Ea spune că a sperat până în ultima clipă că Flavia se va însănătoși, dar, din păcate, nu a fost să fie.

În viziunea Monicăi Pop, Flavia Groșan nu era doar un profesionist de excepție, ci și o ființă cu un suflet rar. Ea subliniază că dispariția ei reprezintă o pierdere uriașă pentru medicina românească, întrucât Groșan avea în continuare pacienți de ajutat și un impact semnificativ asupra celor din jur.

Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani
Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„ATÂTA AM SPERAT…

Regret din tot sufletul meu plecarea în eternitate a doamnei Doctor Flavia Groșan, un mare suflet, frumoasă, deosebită și de un profesionalism desăvârșit! Medic recunoscut, foarte respectată și foarte iubită, cu mare empatie și noblețe sufletească! Mii de pacienți îi datorează sănătatea și viața! Și eu, printre cei mulți pe care i-a tratat! Dădea sănătate! OM bun, adevărat și rar, exemplu de dăruire, mare pierdere pentru medicina din această țară!
Era mare nevoie de ea pe pământ! Nu e drept! Mai avea mulți pacienți de vindecat!
ADMIRAȚIE ȘI RESPECT PE VECI!!!”, a transmis Monica Pop, pe rețelele de socializare.

„Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase”, a fost ultimul mesaj scris de Flavia Groșan în mediul online.

Anunț de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Flavia Groșan, medicul antivaccinist, la o lună de când a intrat în comă

Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan, doctorița controversată din pandemia Covid. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă

Tags:
Iți recomandăm
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Știri
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp ce mama lui agoniza
Știri
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp…
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”
Mediafax
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is...
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr dublu de parcări în București
Adevarul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme medicale. FOTO, VIDEO
Mediafax
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme...
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în ...
Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp ce mama lui agoniza
Vezi toate știrile
×