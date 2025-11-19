S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”

Medicii și comunitatea medicală din România își exprimă durerea după decesul Dr. Flavia Groșan, cunoscută pentru profesionalismul și devotamentul său în tratarea pacienților. Dr. Groșan a fost apreciată atât pentru competența sa medicală, cât și pentru empatia și dedicarea față de cei aflați în suferință. Iată ce a transmis Monica Pop!

De-a lungul carierei sale, dr. Groșan a contribuit la salvarea și îmbunătățirea sănătății a mii de pacienți, câștigând respectul colegilor și afecțiunea pacienților. Mulți dintre cei care au beneficiat de expertiza sa medicală consideră pierderea sa ca fiind una profundă și prematură.

Ce mesaj a transmis doctorița Monica Pop

Medicul Monica Pop a transmis un mesaj profund, marcat de durere, după ce a aflat de trecerea în neființă a dr. Flavia Groșan, căreia îi fusese și pacientă. Ea spune că a sperat până în ultima clipă că Flavia se va însănătoși, dar, din păcate, nu a fost să fie.

În viziunea Monicăi Pop, Flavia Groșan nu era doar un profesionist de excepție, ci și o ființă cu un suflet rar. Ea subliniază că dispariția ei reprezintă o pierdere uriașă pentru medicina românească, întrucât Groșan avea în continuare pacienți de ajutat și un impact semnificativ asupra celor din jur.

„ATÂTA AM SPERAT… Regret din tot sufletul meu plecarea în eternitate a doamnei Doctor Flavia Groșan, un mare suflet, frumoasă, deosebită și de un profesionalism desăvârșit! Medic recunoscut, foarte respectată și foarte iubită, cu mare empatie și noblețe sufletească! Mii de pacienți îi datorează sănătatea și viața! Și eu, printre cei mulți pe care i-a tratat! Dădea sănătate! OM bun, adevărat și rar, exemplu de dăruire, mare pierdere pentru medicina din această țară!

Era mare nevoie de ea pe pământ! Nu e drept! Mai avea mulți pacienți de vindecat!

ADMIRAȚIE ȘI RESPECT PE VECI!!!”, a transmis Monica Pop, pe rețelele de socializare. „Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase”, a fost ultimul mesaj scris de Flavia Groșan în mediul online.

Anunț de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Flavia Groșan, medicul antivaccinist, la o lună de când a intrat în comă