Copiii lui Gene Hackman, decizie RADICALĂ! Nu vor ca rezultatele autopsiei tatălui lor și a soției sale să fie făcute publice

Familia actorului Gene Hackman a cerut blocarea publicării rezultatelor autopsiei, fotografiilor și detaliilor privind moartea acestuia și a soției, sale, fosta pianistă Betsy Arakawa. Presa de peste Ocean descrie solicitarea făcută de rudele fostului mare actor ca fiind una „foarte neobișnuită.

Dublul câștigător al Premiilor Oscar, în vârstă de 95 de ani, și fosta pianistă clasică Betsy Arakawa, în vârstă de 65 de ani, dar și unul dintre cei trei câini ai lor au fost găsiți morți la casa lor din Santa Fe, New Mexico, pe 26 februarie, amintește The New York Post.

Moartea lor a dat startul unei investigații care a fost „dată peste cap” după ce un medic local a dezvăluit că Arakawa a sunat la clinica sa pe 12 februarie, la o zi după ce Poliția a crezut că aceasta a murit.

Acum, rudele lui Hackman au depus o cerere pentru a bloca publicarea rezultatelor autopsiei și investigației privind moartea celor doi.

„Încercarea de a bloca raportul de autopsie este foarte atipic, nu este ceva ce am mai văzut până acum. Legea din New Mexico nu prevede explicit o astfel de scutireși, în mod normal, nu este o preocupare, dar când vine vorba de decesele celebrităților, mulți oameni le vor solicita”, a declarat pentru presă o persoană familiarizată cu ancheta.

Familia lui Gene Hackman cere să îi fie respectată intimitatea

La începutul acestei săptămâni, familia lui Gene Hackman a depus un ordin de restricție temporar la Tribunalul din Santa Fe pentru a bloca Biroul Șerifului să publice orice imagini sau videoclipuri cu corpurile neînsuflețite ale cuplului.

În petiția lor, membrii familiei regretatului actor au spus că el și Arakawa „au trăit o viață exemplară timp de peste treizeci de ani în Santa Fe, New Mexico, și nu și-au prezentat stilul de viață”.

Ei au susținut, de asemenea, că al 14-lea amendament al Constituției SUA le garantează membrilor familiei dreptul de a solicita ca imaginile să nu fie făcute publice.

Circumstanțele bizare ale morții misterioase ale cuplului au stârnit speculații. Autoritățile au dezvăluit în cele din urmă că Arakawa a murit probabil din cauza sindromului pulmonar cu hantavirus, o boală rară, transmisă de rozătoare, în baia casei lor, în timp ce Hackman ar fi murit aproximativ o săptămână mai târziu.

