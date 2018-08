Corina Dănilă a răbufnit. “O impostoare. Se folosește de imaginea mea!” Cine a deranjat-o pe prezentatoarea TV

Corina Dănilă se află în vacanță în Grecia, alături de fiica ei. Însă nu se poate bucura pe deplin de liniște. Asta din cauza faptului că o persoană se folosește în mediul virtual de imaginea sa, încercând să vândă un produs minune pentru slăbit.

„Dragilor, am aflat de curand, de la prieteni, ca aceasta impostoare se foloseste de imaginea mea pentru a promova/vinde „un produs minune pentru slabit”!!!!! Am dat interviuri, am fost la emisiunile de televiziune gazduite de colegi de-ai mei, am postat pe retelele de socializare de ce, ce si cum am facut pentru a-mi rezolva problemele de sanatate si de greutate. Stiti deja cu totii, ca urmez programul Good Life, la Bio Terra Med, sub atenta indrumare a specialistilor, carora le multumesc din nou!!!

Va rog, nu credeti ce scrie aceasta „doctorita”!!! Si nu apelati la asa-zise tratamente minune pentru slabit!! Mancati sanatos, faceti miscare, iubiti-va corpul si mintea! Va imbratisez cu drag!”, a scris Corina Dănilă pe contul personal de socializare.