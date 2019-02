Cornel Oană îi duce dorul lui Brigitte Năstase: ”Nu mă așteptam la aceste sentimente…”

Cornel Oană îi duce dorul lui Brigitte Năstase! Bărbatul a mărturisit că îl încearcă niște sentimente pe care nu credea ca le poate avea vreodată.

Încurcate sunt căile dragostei! Înainte să participe la ” Fermă”, Brigitte Năstase dădea de înțeles că s-a despărțit de Cornel Oană și că a ales să meargă pe un drum separat. Acum, bărbatul susține însă că a păstrat legătura cu Brigitte și că nu mai poate de dorul ei. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL LA FERMĂ! CLAUDIA PAVEL A RĂBUFNIT ȘI A UMILIT-O PE BRIGITTE NĂSTASE: ”GOLANCĂ PERVERSĂ. PUȘCĂRIAȘĂ!”)

„Nu am cum să iau legătura cu ea, pentru că nu are acces la telefon, telefonul ei chiar este redirecționat la mine. Cu ea cred că am vorbit acum două săptămâni, sau trei săptămâni un minut. Îmi e foarte dor de ea. Nu am putut să mănânc, nu am putut să dorm, nici eu nu mă aşteptam la aceste sentimente. Îmi e foarte dor de ea și mi-am dat seamă că o iubesc foarte mult. Este femeia alături de care pot să mi creez o familie”, a spus Cornel Oană pentru spynews.ro.

Brigitte Năstase dădea de înțeles că s-a despărțit de Cornel Oană

Înainte de a merge la ”Fermă”, Brigitte Năstase a fost invitată într-o emisiune de divertisment, moment în care s-a văzut că nu mai poartă inelul de logodnă. Colac peste pupăză, vedeta a șters toate pozele cu logodnicul ei de pe contul de Instagram.

Cel care a sesizat primul aceste lucruri a fost Cătălin Măruţă, care a avut-o invitată în platou odată cu ceilalţi concurenţi ai noului sezon „Ferma vedetelor”. (VEZI ȘI: CÂT INVESTEȘTE BRIGITTE NĂSTASE ÎN OPERAȚIILE ESTETICE. SUMA E FABULOASĂ)

„Brigitte, tocmai începusei o poveste de dragoste…Crezi că o să mai reziste relaţia ta după experienţa asta cu „Ferma„?”, a început Măruţă să abordeze subiectul.

„Mie îmi place să am o relaţie frumoasă de prietenie cu cei 17 colegi ai mei. Mie îmi plac începuturile şi consider că cel mai mare şi mai important este acest început„, a replicat ea.

„De fapt, trebuie să aflăm ceva, tu nu mai… Mai eraţi împreună sau nu?„, a întrebat-o Cătălin Măruţă. Iar răspunsul lui Brigitte a fost cu subînţeles: „Bip! Nu doresc să discut despre problemele mele de acasă, pentru că pentru mine este un nou început această „Fermă” şi doar atât pot să spun„.

Măruţă a insistat: „Deci clar, povestea de dragoste se cam epuizase. Şi am văzut că nici inelul nu-l mai ai pe mână. Ăla de logodnă. Gata, s-a terminat?”. Brigitte: „Bip. Nu vreau să vorbesc despre aşa ceva. Ţi-am zis, îmi plac începuturile noi şi acesta este cel mai frumos început”, a mai spus Brigitte.