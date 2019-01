Cosmin Selesi, cunoscutul prezentator tv, nu o duce tocmai bine cu sănătatea zilele acestea! El s-a accidentat la schi, săptămâna trecută, atunci când nevoia de puțină adrenalină l-a împins pe pârtie.

Numai distracție nu a fost penytru Cosmin Seleși! Ba chiar cee ace și-a plănuit s-a sucit cu 180 de grade, pentru că a suferit o accidentare chiar gravă, la munte. ”Cosmin are umărul şi clavicula rupte. La schi, a căzut, iar acum speră la o recuperare rapidă”, a spus un apropiat al vedetei. Motiv penytru care el și-a anulat toate spectacolele pe care le avea.

Cosmin poate fi catalogat drept un om ghinionist. Chiar el povestea, anul trecut, că a avut un accident de maşină şi că automobilul în care se afla s-a răsturnat într-un şanţ. „Am reuşit să ies după 20 de minunte. M-am răsturnat un pic cu maşina în şanţ, de prost. Am tras un pic dreapta să îi fac loc unei doamne, unei şoferiţe şi m-am dat de tot. Am scos maşina de acolo”, a povestit Cosmin Selesi la TV.

„Am lucrat un an într-un magazin de piese auto, dar înainte de asta, după terminarea liceului, făceam bişniţă la unguri. Vindeam Rom, creme Nivea, mai făceam un ciubuc, până m-am angajat la magazinul auto. Îmi era prieten patronul şi mi-a zis că are nevoie de un om, iar eu m-am dus”, a mărturisit Cosmin Seleşi, pentru adevarul.ro.

Despre meseria de actor, Cosmin a mărturisit că nu se poate trăi din ea: „Nici acum nu te poţi întreţine din teatru chiar dacă au mărit puţin salariile. Nu, sub nicio formă, făceam ciubucuri. Era în funcţie de cei care făceau castingurile. Dacă era cineva la agenţia de casting care te plăcea, aveai noroc să te cheme la casting, dacă nu te plăcea, nu prindeai nimic. Cum se practică şi acum. Sunt agenţiile de casting care au 15-20 de actori şi pe care îi roteşte, nimic altceva. Dacă mă întrebi pe mine, normal ar fi să-i aducă unui regizor 50 de actori pe un rol”.