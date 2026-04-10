Costel Biju, la un pas să cadă pe scenă. A chemat ambulanța în timpul concertului: „Am simțit că pic din picioare"

De: Maria Roșca 10/04/2026 | 21:36
Costel Biju a fost la un pas să cadă pe scenă în timpul unui concert/ sursă foto: TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

În plin concert la Berăria H, Costel Biju a ieșit de pe scenă și a chemat ambulanța. Îngrijorat că abia se mai ținea pe picioare, manelistul a simțit cum rămâne fără puteri și a cerut ajutor de specialitate. 

Miercuri, 8 aprilie, Costel Biju a avut concert pe scena de la Berăria H. În timpul recitalului, manelistul a început să se simtă slăbit, scuzând că i se înmoaie picioarele și că își pierde puterile. Îngrijorat, el a decis să întrerupă spectacolul și să solicite intervenția unei ambulanțe.

Costel Biju: „Cădeam dacă nu coboram de pe scenă”

În imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare, Costel Biju apare în spatele scenei alături de echipajul de SMURD în timp ce primește primul ajutor. Medicii respectă protocolul și, la solicitarea manelistului, îi efectuează o electrocardiogramă (ECG) și îi măsoară tensiunea arterială.

În urmă celor întâmplate, vineri, 10 aprilie, Costel Biju și-a petrecut Vinerea Mare la spital, unde a mers pentru a face un consult amănunțit. Cum chiar el a mărturisit, manelistul se confruntă cu probleme de tensiune, fiind diagnosticat cu hipertensiune, motiv pentru care urmează un tratament medicamentos.

„Aveți grijă de sănătate. E cea mai prețioasă. În Vinerea Mare sunt la spital pentru radiografie. Nu m-am simțit bine, mi s-a făcut rău pe scenă la Berăria H. Eram pe scenă și am simțit că pic din picioare. Cădeam 100% dacă nu coboram de pe scenă în secunda aia.”, a spus Costel Biju în postarea sa.

Costel Biju a chemat ambulanța la concert/ sursă foto: social media

 

La finalul controlului de specialitate, Costel Biju s-a pozat alături de echipajul medical de pe ambulață, semn că analizele au avut rezultate bune și că starea sa de sănătate i-a permis, cel mai probabil, să revină pe scenă în fața publicului.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
