Acasă » Advertoriale » Cravata Galbenă ajunge în avanpremieră în cinematografele din țară

Cravata Galbenă ajunge în avanpremieră în cinematografele din țară

De: Irina Vlad 05/11/2025 | 14:35
Cravata Galbenă ajunge în avanpremieră în cinematografele din țară

După premiera de gală de la Sala Palatului, filmul Cravata Galbenă își continuă drumul către public, printr-o serie de avanpremiere speciale în cinematografele din România. Spectatorii vor avea ocazia să fie printre primii care trăiesc pe marele ecran emoția filmului semnat de Serge Ioan Celebidachi.

Avanpremierele, în prezența echipei, au început în datele de 4 și 5 noiembrie, la Iași, unde publicul a umplut sălile de cinema. Noi proiecții sunt programate la București, Alexandria, Arad, Bacău, Bistrița, Botoșani, Brad, Brăila, Buzău, Caransebeș, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Focșani. Galați, Lupeni, Oradea, Petroșani, Pitești, Ploiești, Reșita, Satu Mare, Sibiu, Slobozia, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara, Vaslui, Vulcan, Zalău.

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis

Program avanpremiere:

Facebook: aici

Instagram: aici

Un prim montaj video de la premiera de gală găsiți aici:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lT1wsKjmzuo

Facebook: aici

Instagram: aici

TikTok: aici

Tags:
Iți recomandăm
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
Advertoriale
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
(P) Scena de divertisment din România se pregătește pentru un 2026 important
Advertoriale
(P) Scena de divertisment din România se pregătește pentru un 2026 important
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Gandul.ro
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”
Adevarul
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze...
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit...
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un...
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Gandul.ro
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! ...
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”
Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 ...
Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să ...
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit ...
Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit bărbatul
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
Vezi toate știrile
×