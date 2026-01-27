Crește întreținerea pentru unii locatari. Cei care au magazine la parterul blocului vor plăti mai mult

O nouă lovitură în bugetul românilor care locuiesc la bloc. Proiectul de lege vizează spațiile comerciale de la parterul blocurilor, măsură care va duce la creșterea facturilor de întreținere pentru fiecare proprietar în parte.

O nouă propunere legislativă dă peste cap bugetul românilor. Este vorba despre scutirea proprietarilor de spații comerciale situate la parterul blocurilor de plata cheltuielilor comune. Dacă proiectul de lege va fi aprobat, costurile ar urma să fie transferate și preluate de către ceilalți proprietari, ceea ce înseamnă costuri mai mari la factura de întreținere.

Costuri mai mari la întreținerea de la bloc

Proiectul de lege prevede ca administratorii de spații comerciale de la parterul blocurilor să fie scutiți de la cheltuielile comune: întreținerea și administrarea blocului – cu excepția costurilor ce ține de elemente comune de siguranță, rezistență și acoperiș.

Prin urmare, asociațiile de proprietari vor avea obligativitatea să aplice scutirea, iar eventualele costuri vor fi preluate de proprietarii apartamentelor din blocul respectiv, conform inițiatorului proiectului, deputatul PNL Florin Roman.

Dacă pentru cei care desfășoară afacerea în spațiile comerciale ar putea reprezenta un avantaj, specialiștii atrag atenția că impactul financiar va fi resimțit direct de către ceilalți locatari. În momentul de față, legea prevede ca anumite cheltuieli de întreținere să fie împărțite între toți locatarii, inclusiv spațiile comerciale.

Inițiatorul proiectului susține că spațiile comerciale de la parter, care au acces direct din stradă și racorduri separate, nu folosesc liftul, casa scării sau serviciile de curățenie ale blocului, însă tot sunt obligate să plătească aceste cheltuieli.

