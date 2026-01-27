Acasă » Știri » Crește întreținerea pentru unii locatari. Cei care au magazine la parterul blocului vor plăti mai mult

Crește întreținerea pentru unii locatari. Cei care au magazine la parterul blocului vor plăti mai mult

De: Irina Vlad 27/01/2026 | 22:51
Crește întreținerea pentru unii locatari. Cei care au magazine la parterul blocului vor plăti mai mult
Crește întreținerea pentru unii locatari. Cei care au magazine la parterul blocului vor plăti mai mult / sursă foto: social media

O nouă lovitură în bugetul românilor care locuiesc la bloc. Proiectul de lege vizează spațiile comerciale de la parterul blocurilor, măsură care va duce la creșterea facturilor de întreținere pentru fiecare proprietar în parte.

O nouă propunere legislativă dă peste cap bugetul românilor. Este vorba despre scutirea proprietarilor de spații comerciale situate la parterul blocurilor de plata cheltuielilor comune. Dacă proiectul de lege va fi aprobat, costurile ar urma să fie transferate și preluate de către ceilalți proprietari, ceea ce înseamnă costuri mai mari la factura de întreținere.

Costuri mai mari la întreținerea de la bloc

Proiectul de lege prevede ca administratorii de spații comerciale de la parterul blocurilor să fie scutiți de la cheltuielile comune: întreținerea și administrarea blocului – cu excepția costurilor ce ține de elemente comune de siguranță, rezistență și acoperiș.

Prin urmare, asociațiile de proprietari vor avea obligativitatea să aplice scutirea, iar eventualele costuri vor fi preluate de proprietarii apartamentelor din blocul respectiv, conform inițiatorului proiectului, deputatul PNL Florin Roman.

Crește întreținerea pentru unii locatari. Cei care au magazine la parterul blocului vor plăti mai mult / sursă foto: social media

Dacă pentru cei care desfășoară afacerea în spațiile comerciale ar putea reprezenta un avantaj, specialiștii atrag atenția că impactul financiar va fi resimțit direct de către ceilalți locatari. În momentul de față, legea prevede ca anumite cheltuieli de întreținere să fie împărțite între toți locatarii, inclusiv spațiile comerciale.

Inițiatorul proiectului susține că spațiile comerciale de la parter, care au acces direct din stradă și racorduri separate, nu folosesc liftul, casa scării sau serviciile de curățenie ale blocului, însă tot sunt obligate să plătească aceste cheltuieli.

Ce se întâmplă dacă nu plătești taxele în 2026. Se poate ajunge și la executarea silită asupra locuinței

Taxa care trebuie achitată până la sfârșitul lui ianuarie. Orașul din România în care primești reducere la taxa pentru folosirea străzilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
Știri
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi…
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”
Știri
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a…
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe...
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume a dispărut 3 luni de pe Instagram și a revenit cu imagini spectaculoase
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume a dispărut 3 luni de pe Instagram și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a ...
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”
Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E ...
Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E foarte slăbită. Nu a fost niciun sevraj!”
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin ...
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin să precizez ce este evident”
De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre ...
De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre scandalul numelui „Roman”: „În România, nu e ceva de bine”
Vezi toate știrile
×