Crima din Brăila scoate la iveală detalii înfiorătoare. De ce și-a ucis și tranșat soțul polițist

Deși a negat vehement că și-ar fi ucis soțul, Mariana Lupu, în vârstă de 34 de ani, a fost trimisă în spatele gratiilor pentru 30 de zile. Oamenii legii au reușit să stabilească modul în care a murit bărbatul, scoțând la iveală detalii înfiorătoare.

Potrivit debraila.ro, femeia l-ar fi omorât pe Mihalache Lupu în cursul lunii decembrie 2016, apoi ar fi tranșat cadavrul. Bărbatul era așezat pe partea dreaptă atunci când Mariana Lupu l-a lovit cu „o violență ieșită din comun”. După ce și-a omorât soțul, femeia s-a debarasat de cadavru tranșându-l și ascunzând fragmentele, nu înainte însă de a le ambala. (CITEȘTE ȘI: SECRETUL PE CARE POLIȚISTUL DIN BRĂILA TRANȘAT DE SOȚIE L-A ASCUNS DE TOATĂ LUMEA! CE S-A AFLAT DESPRE EL ABIA DUPĂ CE S-A DESCOPERIT ORIBILA CRIMĂ)

Când sora lui Lupu a anunțat Poliția, brăileanca avea planul pus la punct. A spus că soțul a plecat în mod voluntar de la domiciliu. Inițial, Mariana Lupu chiar s-a arătat nemulțumită de modul în care polițiștii efectuează căutările, ca ulterior, când a văzut că nu este descoperit adevărul, să solicite încetarea căutărilor.

”Gandul ii incoltise cu ceva timp in urma, cand a inceput sa banuiasca faptul ca sotul sau intentiona sa plece in strainatate, la munca, urmand sa rupa, desi nu oficial, mariajul. Desi nu avea o casnicie fericita, fiind deseori victima violentei domestice, i-ar fi fost teama ca isi va pierde, dincolo de orice altceva, sprijinul financiar. Lovirea a avut loc cu mare intensitate, cu un corp dur, apt a produce leziuni severe intr-o zona vitala, intentia de a ucide fiind in mod evident directa”, potrivit unor surse din anchetă pentru debraila.ro.

Bărbatul a fost dat dispărut în februarie 2017

Un fost polițist din comuna Viziru a fost dat dispărut de sora lui în februarie 2017. Mihalache Lupu, zis „Meluța” avea 54 de ani și nu mai dăduse niciun semn de viață încă din decembrie 2016. La momentul dispariției bărbatului, soția lui cu 20 de ani mai tânără le-a spus polițiștilor că acesta a plecat la muncă în străinătate și că ar fi sunat-o și i-ar fi cerut să părăsească domiciliul conjugal.

Se pare că Mihalache Lupu avea niște probleme pe care le-a ascuns de prieteni și de familie. Polițistul avea datorii uriașe și era „vânat” de executori judecătorești, potrivit spynews.ro. El pierduse un proces cu opt luni înainte să dispară fără urmă. Mihalache Lupu mai era într-un proces cu o societate comercială din comună, dar și cu Inspectoratul de Poliție, pentru anularea unor amenzi. Din cauza banilor, certurile în casă ar fi fost la ordinea zilei.

Nevasta lui, Mariana, le-a spus oamenilor legii că acesta a părăsit-o și a fugit în străinătate, însă zilele trecute, în timpul unei curățenii generale, surorile lui i-au găsit picioarele în grajd și craniul în pod. Actele de identitate ale polițistului fuseseră aruncate în WC. De la dispariția acestuia, soția lui și-a refăcut viața cu un alt bărbat. (VEZI ȘI: CRIMĂ ORIBILĂ ÎN BISTRIȚA: BĂRBAT TRANȘAT ÎN BUCĂȚI ȘI ARUNCAT ÎN RÂU!)

„Toți au rămas cu gândul că e plecat în străinătate. Ea (soția n.r) și-a găsit alt bărbat și s-a mutat din sat. Ei se certau mereu, unii spun că o și bătea. Nici ea nu era prea…nu știu cum să vă spun, lua pastile pentru liniște că era mereu nervoasă. Se băteau și pe uliță. El era foarte gelos, o suna mereu, o controla”, a povestit un vecin pentru sursa citată mai sus. Se pare ca trupul neinsufletit al polițistului a fost transat.

„Faptul că mă bătea nu era motiv să-l omor eu. Nu i-am facut nimic!”, le-a spus Mariana reporterilor, pe scările Parchetului. Soția lui Mihalache Lupu a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.