Crimă șocantă în Iași! Mihai, un bărbat de 54 de ani, a fost înjunghiat mortal de propriul tată

Crimă șocantă într-un sat din județul Iași! Un bărbat de 54 de ani a fost înjunghiat mortal de propriul tată. Cum s-a întâmplat întregul incident!

Joi, 28 august 2025, liniștea satului Cotul lui Ivan, din comuna Golăiești, județul Iași, a fost spulberată de o tragedie care a cutremurat întreaga comunitate. Un bărbat de 54 de ani, identificat ca Mihai T., și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat cu un cuțit chiar de propriul tată, în vârstă de 75 de ani. Incidentul a avut loc în locuința familiei, în urma unui conflict violent izbucnit pe fondul consumului de alcool.

Crimă în județul Iași!

În după-amiaza zilei de joi, victima ar fi consumat băuturi alcoolice și, sub influența acestora, ar fi mers la casa tatălui său. Atmosfera a degenerat rapid, iar discuția dintre cei doi s-a transformat într-o ceartă aprinsă. Într-un moment de furie, Mihai T. ar fi pus mâna pe un topor și ar fi încercat să-și atace părintele. Tentativa nu a avut succes, însă gestul a amplificat conflictul.

Simțindu-se amenințat și aflat în imposibilitatea de a calma situația, bătrânul a luat un cuțit de bucătărie pentru a se apăra. În timpul altercației, i-a aplicat fiului său o lovitură în spate. Rana s-a dovedit a fi fatală. Deși la fața locului au ajuns în scurt timp echipaje de intervenție, inclusiv polițiști și personal medical de urgență, victima nu a mai putut fi salvată.

Dincolo de aspectele juridice, cazul scoate la iveală probleme sociale recurente în mediul rural: conflictele generate de consumul excesiv de alcool, lipsa unor mecanisme eficiente de prevenire a violenței domestice și fragilitatea relațiilor în familiile în care tensiunile se acumulează ani la rând. Localnicii au fost profund marcați de incident, mai ales că atât victima, cât și autorul erau persoane cunoscute în sat.

Mihai T. lucra în domeniul construcțiilor, în municipiul Iași, dar era adesea prezent în satul natal. Conform vecinilor, avea un stil de viață marcat de consumul frecvent de alcool, aspect care a dus de-a lungul timpului la numeroase conflicte. De această dată, însă, spirala violenței a avut un final tragic și ireversibil.