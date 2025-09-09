Crimă șocantă în lumea sportului! Campion mondial la culturism, înjunghiat mortal de iubită

Tragedie fără precedent în lumea culturismului. Valter de Vargas Aita, vicecampion mondial WFF în anul 2024 și multimplu campion național în Brazilia, s-a stins din viață la vârsta de 41 de ani. Sportivul a fost înjunghiat de propria soție, în urma unei altercații violente, chiar în apartamentul lor din Santa Catarina, Brazilia.

Femeia în vârstă de 43 de ani, a pus mâna pe un cuțit și l-a lovit mortal pe sportiv, în abdomen, spate, față și gât. Potrivit Poliției, Valter de Vargas Aita a încercat să fugă, lăsând în spate o dâră de sânge, dar s-a prăbușit pe scările blocului, chiar înainte ca echipajele de urgență să ajungă la fața locului.

Valter de Vargas Aita a murit

Concubina sportivului avea deja antecedente penale, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru jaf și crimă, riscând până la 15 ani de închisoare, potrivit DailyMail. Femeia a fost și ea grav rănită, cu o plagă înjunghiată și a fost transportată, de urgență, la spital. Autoritățile au transmis că dacă femeia va supraviețui rănilor grave, va fi arestată imediat, fiind principalul suspect în cazul uciderii sportivului.

Echipajele medicale care au ajuns la fața locului, nu au mai putut face nimic pentru Valter de Vargas Aita. Moartea sportivului lasă un gol imens în lumea culturismului, atât în Brazilia cât și internațional. Pe lângă performanțele remarcabile în culturism, sportivul activa și ca antrenor personal într-o sală de fitness locală, fiind un adevărat exemplu pentru mulți tineri sportivi.

Tragedia care i-a curmat viața sportivului scoate la iveală consecințele dramatice ale violenței domestice, o problemă tot mai ignorată de autorități. Ancheta este în desfășurare, iar acum întreaga comunitate plânge pierderea unui adevărat exemplu de dedicare și performanță. Pierderea unui campion adevărat.

