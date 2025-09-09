Ce tragedie! Fiica celebrului artist a murit la 20 de minute după ce s-a născut

Tragedie fără margini în familia unui celebru cântăreț. Fiica acestuia a murit după 20 de minute de la naștere. Timp de mai mulți ani, cuplul s-a chinuit să devină părinți, declarând că minunea s-a produs cu ajutorul fertilizării in vitro.

La finalul lunii august, Drake White și Alex au devenit părinții unei fetițe mult dorite și așteptate. De-a lungul anilor, cuplul s-a confruntat cu mai multe necazuri. Artistul și soția sa mai au un fiu în vârstă de 2 ani, William Hawk White, care s-a născut după o luptă de 6 ani cu infertilitatea și o mulțime probleme de sănătate.

”Timp de 6 ani ne-am rugat pentru un copil și să știm că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile este copleșitor. Am trecut prin atât de multe, de la accidentul vascular cerebral pe care l-am suferit pe scenă, până la diagnosticul de diabet de tip 1 și boala autoimună a lui Alex – acesta fiind doar un alt lucru care ne-a pus la încercare credința și puterea”, spunea Drake White în anul 2022.

Fiica artistului Drake White a murit la 20 de minute de la naștere

Recent, Drake White și soția sa, Alex, au anunțat pierderea fiicei lor, Della Elizabeth White, într-un mesaj comun publicat pe o rețea de socializare. Din nefericire, fetița lor a trăit doar 20 de minute după naștere. Cântărețul piesei „Faith” a publicat o fotografie în care își mângâia soția în timp ce aceasta își ținea fiica în brate. În dreptul fotografiei, Drake White a scris un mesaj emoționant despre durerea pricinuită de pierderea fiicei sale.

„Duminică, 31 august, prețioasa noastră fiică, Della Elizabeth White, s-a dus în pace la Isus. Suntem foarte recunoscători pentru momentele sfinte pe care Dumnezeu ni le-a dăruit alături de ea. Domnul a fost atât de aproape de noi în această perioadă dificilă. El ne-a susținut și ne-a ajutat să trecem prin toate acestea. Suntem cu inima frântă și sufletul obosit, dar știm că vom trece peste această perioadă dificilă cu putere, pacea și bucuria pe care numai Tatăl nostru Ceresc ni le poate oferi. Fie ca Della să fie ținută în brațele Lui până când o vom revedea într-o bună zi. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și îi salvează pe cei cu duhul zdrobit. Della s-a născut la 29 de săptămâni, cântărind 1,5 kg, iar fetița avea 33 cm lungime la naștere, a confirmat cuplul. S-a născut pe 31 august la ora 8:52 dimineața și a plecat în pace să fie cu Iisus la ora 9:12 dimineața.”, este mesajul publicat de artist.

