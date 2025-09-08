Donald Trump, bun de plată! După ce a fost huiduit la US Open, a pierdut un proces și datorează o sumă uriașă

Prezența președintelui Donald Trump la ultimul mare turneu de tenis al anului a stârnit reacții mixte, însă o fostă jucătoare prezentă la eveniment ar putea avea mari probleme din cauza remarcilor făcute la adresa liderului de la Casa Albă.

Urât sau iubit, președintele american Donald Trump este un personaj care face valuri oriunde este prezent. Cel mai recent, turneul de tenis US Open i-a făcut o primire de neuitat.

Donald Trump, huiduit la US Open 2025

Frustrarea publicului a fost reflectată de faptul că, pentru a se asigura prezența lui Trump în finala turneului, s-au luat măsuri speciale de securitate, fapt ce a creat o aglomerație de nedescris la intrarea în arenă.

Totuși, după reacția brutală a spectatorilor, a intervenit Laura Robson, o fostă tenismenă britanică.

„L-au pus pe Trump pe ecranul mare și au urmat huiduieli. Nu se poate amâna finala din cauza unui singur om, ar fi nebunesc. Oamenii au plătit mii de dolari pe bilete. Din cauza măsurilor sporite de securitate, stadionul a fost gol în debutul jocului. Solicităm tuturor televiziunilor să evite să arate orice întreruperi sau reacții legate de prezența președintelui, sub orice formă”, a transmis Robson din zona comentatorilor.

Însă reacția ei nu va rămâne nepedepsită, notează Daily Mail. Nu se cunosc momentan sancțiunile, însă fosta sportivă a încălcat regula de aur a US Open: nu se fac comentarii politice în timpul jocului.

Trump nu a ratat meciul dar a pierdut un proces de defăimare

O curte de apel din New York a decis că președintele Donald Trump se face vinovat pentru defăimarea jurnalistei E. Jean Carroll, iar în acest caz au hotărât ca șeful statului să plătească despăgubiri în valoare de 83,3 milioane de dolari.

În anii 90′, Carroll a documentat latura întunecată a omului de afaceri care ar fi abuzat numeroase femei, inclusiv pe soția sa de atunci, Ivana. Ce a urmat a fost un adevărat război mediatic la adresa sa, în încercarea de a-i compromite imaginea și meseria.

„Curtea de apel din New York admite despăgubirile decise de juriu în primă instanţă a fi rezonabile, având în vedere faptele extraordinare şi şocante din acest dosar”, se arată în hotărârea curții.

