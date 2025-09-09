Donald Trump a izbucnit nervos, după toate veștile rele primite: „Ascultă! Taci! Ești de mâna a doua”

Președintele SUA, Donald Trump, a fost din nou protagonistul unui moment controversat. De data aceasta, el s-a enervat peste măsură după ce a primit o întrebare aparent inofensivă de la o jurnalistă.

Duminică, în timp ce Donald Trump părăsea Casa Albă pentru a participa la finala masculină de la US Open, jurnalista Yamiche Alcindor l-întrebat despre o postare a sa pe Truth Social legată de situația de securitate din Chicago. În acea postare, Trump scrisese că „Chicago va afla de ce se numește Departamentul de RĂZBOI”, făcând aluzie la recenta redenumire a Departamentului Apărării.

„Când spui asta, draga mea, sunt știri false”, a replicat Trump.

Alcindor a încercat să pună o altă întrebare, iar președintele s-a răstit la ea, arată nymag.com.

„Ascultă. Taci. Ascultă. Nu asculți. Nu asculți niciodată. De aceea ești de mâna a doua. Nu vom merge la război. Vom curăța orașele noastre. Le vom curăța ca să nu omoare cinci oameni în fiecare weekend. Ăsta nu e război, e bun simț”, a izbucnit Trump.

Donald Trump, deranjat de o jurnalistă

Sâmbătă, Trump a publicat o postare cu tematică Apocalypse Now, completată cu o ilustrație generată de inteligență artificială care pare să-l arate pe președinte supraveghind cum elicopterele lansează napalm asupra orașului Chicago. În caz că amenințarea nu era suficient de clară, Trump a mai scris: „Chicago urmează să afle de ce se numește Departamentul de RĂZBOI”.

Democrații au fost consternați de postare. Guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, a comentat pe X, spunând că „președintele Statelor Unite amenință că va intra în război cu un oraș american”.

Fostul șef al Serviciului de Frontieră, Tom Homan, a încercat să clarifice intențiile pe care președintele le-a avut cu respectiva postare, susținând că declarația lui Trump ar fi fost „scoasă din context”. „Administrația intră în război cu cartelurile criminale, cu imigranții ilegali, cu amenințările la adresa siguranței publice”, a spus acesta, în apărarea liderului de la Casa Albă.

