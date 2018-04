Cristi Pustai, sigur de victorie cu Juventus: „Jucăm cu o echipă mai slab clasată decât noi!”

Meci pe viață și pe moarte astăzi în play-out-ul Ligii I între Juventus București și Gaz Metan Mediaș, joc programat în runda a VI-a a play-out-ului de la ora 18:00 pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

Formația profesorului de matematică, Cristi Pustai, este decisă să facă totul pentru a obține cele trei puncte și de a lua astfel o importantă gură de oxigen în lupta pentru slavarea de la retrogradare. Cu un avantaj de două puncte înaintea acestui duel, formația lui Pustai se poate distanța la cinci puncte de Juventus care este ultimul loc în clasament și poate depăși totodată și ACS Poli Timișoara, bănăățenii având în acest mo,ent cu un punct mai mult decât ardelenii.

„Jucăm cu o echipă mai slab clasată decât noi, și ne dorim ca acest joc să nu-l pierdem să nu ne mai treacă punctele printre degete cum am pierdut la Sepsi. Puteam să avem mult mai multe puncte, pentru că acasă am înscris în minutul 83 și după trei minute am primit gol. Sunt niște situații irosite, cu acele puncte eram mai liniştiţi, dar tot nu scăpați de griji, dar altfel, a declarat Cristi Pustai, antrenorul principal al formației Gaz Metan Mediaș.

Partida dintre Juventus București și Gaz Metan Mediaș, meci contând pentru etapa a VI-a a play-out-ului Ligii I va avea loc astăzi de la ora 18:00, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a VI-a play-out

Dinamo București- ACS Poli Timișoara 1-0

Concordia Chiajna- FC Voluntari 0-1

Duminică, 22 aprilie

ora 18:00 Juventus București- Gaz Metan Mediaș

Luni, 23 aprilie

ora18:00 FC Botoșani- Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Clasament play-out

1 Dinamo Bucureşti 6 5 0 1 13-5 35

2 FC Botoşani 5 2 2 1 2-1 28

3 FC Voluntari 6 2 1 3 7-9 21

4 Sepsi Sf. Gheorghe 5 2 3 0 9-6 19

5 Concordia Chiajna 6 1 2 3 5-8 19

6 ACS Poli Timişoara 6 0 2 4 3-7 16

7 Gaz Metan Mediaş 5 2 1 2 6-8 15

8 Juventus Bucureşti 5 2 1 2 4-5 13