Cristian Botgros, audiat de Poliție după acuzațiile familiei Cuciuc! Ce gest urât ar fi făcut în timp ce Andreea se zbătea pentru viața ei

Cristian Botgros, audiat de Poliție după acuzațiile familiei Cuciuc! Ce gest urât ar fi făcut în timp ce Andreea se zbătea pentru viața ei

De: Irina Vlad 06/11/2025 | 19:44

Cristian, nepotul lui Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în ancheta care vizează moartea Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc. La un an de la moartea prematură a adolescentei de 17 ani, părinții ei au vorbit public despre ipoteza în care fiica lor ar fi fost otrăvită de tânăr cu substanțe interzise. Inițial, s-a crezut că decesul fetei ar fi fost provocat de unele probleme cardiace. 

La un an de la moartea Andreei Cuciuc, adolescenta de 17 ani care s-a stins din viață în timpul petrecerii de la balul bobocilor, într-un local din Chișinău, părinții ei, artistul Igor Cuciuc și soția lui, Diana, au făcut o serie de declarații cutremurătoare despre adevărata cauză a morții fetei lor.

Cristian Botgros, audiat în cazul morții Andreei Cuciuc

Părinții fetei susțin că de vină pentru moarte fetei lor ar fi fost Cristian Botgros, nepotul artistului Nicolae Botgros. Acesta era iubitul prietenei Andreei și participase și el la balul bobocilor. Deși expertiza medicilor legiști a arătat că Andreea a murit din cauza unor probleme cardiace mai vechi, la un an de la nenorocie, Igor și Diana Cuciuc susțin că fiica lor ar fi fost drogată de Cristian Botgros.

Mai mult de atât, în momentul în care i s-a făcut rău Andreei, Cristian Botgros ar fi refuzat să îi acorde ajutor și să îi ducă apă când s-a prăbușit la pământ. Diana Cuciuc susține că, în timp ce fiica ei își dădea ultima suflare, Cristian ar fi avut un comportament inuman față de Andreea.

”Una dintre colegele Andreei mi-a zis că el și-a aprins țigara și a spus ”Lasați-o, că o să-și revină. E în comă alcoolică”. Dar cel mai neomenește mi se pare să dai scrum de țigară, când omul e întins la pământ. Colegii fiicei mele mi-au povestit că el era într-o stare de euforie. Toți erau stresați, toți plângeau, dar el a luat-o în derâdere pe Andreea, i-a dat scrum peste față”, a declarat Diana Cuciuc, mama adolescentei de 17 ani.

Potrivit declarațiilor oferite de Ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova, Cristian Botgros urmează să fie audiat în ancheta care vizează moarte fetei de 17 ani.

”În decursul acestei săptămâni, urmează să fie audiat. Toate expertizele sunt anexate la dosar, tehnice, cât și biochimice. Atunci când apar circumstanțe suplimentare, este deschis un dosar penal, la fel ca în acest caz. Urmează să fie examinate și elucidate corespunzător”, a spus ministrul.

Cristian Botgros a decis să spună adevărul! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei

Cristian Botgros a decis să spună adevărul! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei

