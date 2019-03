Cristiano Bergodi fericit după victoria din Copou: „E o victorie foarte importantă pentru moral!”

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației FC Voluntari, a declarat că cele trei puncte pe care elevii săi le-au câștigat în duelul cu Poli Iași din Copou, scor 2-0 reprezintă o gură mare de oxigen în lupta pentru evitarea retrogradării.

„Mă bucur pentru această victorie și vreau să felicit băieții. Am jucat mai bine, am câștigat, e ca o gură de oxigen pentru că e normal că e greu când ești acolo, nu e ușor. Nu am jucat așa bine, dar am făcut totuși un joc bun, pentru că am luat 3 puncte, am jucat bine pe faza defensivă, mai puțin pe faza ofensivă. Dar mă bucur și îi felicit pe băieți. A contat mult că am marcat pe o greșeală, dar la puauză le-am spus că nu asta e atitudinea. După gol, parcă nu am jucat, nu am stat lângă fundașii lor centrali. Dar apoi am dat al doilea gol și am mai avut o ocazie mare în careu. Dar, când câștigi, e foarte important pentru moralul lor și le dă încredere”, a declarat Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației FC Voluntari.

Golurile victoriei ilfovenilor în Copou au fost marcate de Laidouni, în minutele 8 şi 78, ultimul din penalty. După acest rezultat FC Voluntari a urcat un loc ajungând pe locul 6 cu 14 puncte în clasament. De partea celalată ieșenii sunt pe locul 4 cu 17 puncte la trei puncte de FC Voluntari care este pe loc de baraj.

Ultiml meci din priam rundă a play-out-ului Ligii I va avea loc astăzi de la ora 17:30 între FC Botoșani și Concordia Chiajna, mecil fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.