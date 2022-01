Cristina Mihaela, prezentatoarea TV a emisiunii ”Puterea Dragostei”, a făcut anunțul! ”De două ore mă chinui să îmi fac curaj...”

Cristina Mihaela, prezentatoarea TV a emisiunii ”Puterea Dragostei” de la Kanal D, a făcut un anunț important pe rețelele de socializare. Aceasta a mărturisit faptul că a venit timpul să se întoarcă în România, după ce a stat în Turcia mai bine de un an și jumătate.

”De aproximativ două ore mă chinui să îmi fac curaj să îmi strâng bagajele. Ce bagaje? Bagajele pentru România! Da! Mă mut înapoi în țară, am zis să fac mare anunț așa obosită, mă rog, am avut o zi destul grea și mai urmează câteva la fel de grele, iar după toată această nebunie în sfârșit mă voi relaxa. Merg câteva zile în vacanță dupa un an și ceva de muncit aproape zilnic, dar nu mă plâng pentru că a fost frumos, a fost o experiență minunată. Sunt părinții mei în Istanbul pentru a mă ajuta să strâng pe aici prin casă.

Da. Prietenii și apropiații mei știu că nu a fost deloc ușor în sensul în care îi sunam la 12 noaptea când ajungeam acasă, mă rog… miezul nopții, si mă apucam și povesteam până la 5 dimineața, au fost foarte multe zile în care nu am dormit, dar m-am bucurat enorm pentru ce am trăit.

V-am spus. Pentru mine „Puterea Dragostei” este și va rămâne o poveste pe care o voi povesti foarte mult timp de acum încolo. Dacă am noroc și dacă Dumnezeu îmi va călăuzi pașii am să le povestesc persoanelor pe care eu le proiectez în viitorul meu. Nu vă zic mai mult! Fug să fac bagajele. Promit că mă duc. În cinci minute mă duc?”, a spus Cristina Mihaela.

De asemenea, prezentatoarea TV a mărturisit cum a fost perioada în care a stat carantinată în Turcia, după ce a fost infectată cu Covid-19.

”Până atunci… Voi vă dați seama că eu pe 21 decembrie am făcut COVID, am stat de Crăciun și am mâncat ouă, ouă gătite de mine. După cele 10 zile petrecute în carantină, n-a durat prea mult și s-a dat lege aici că poți sta numai 5, mă rog, este mai puțin semnificativ, ideea e ca am avut 10 după care o lună full! 4 zile libere într-o lună! Sunt eroul acestei povești și când spun asta o spun cu mâna pe suflet”, a mai spus ea.

Sursă foto: capturi video Youtube