Cristina Șișcanu, fotografiată complet goală în cadă de Mădălin Ionescu. Imaginea HOT a devenit publică

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu se află zilele acestea într-o vacanță binemeritată pe malul Mării Negre. Ei nu sunt singuri, ci împreună cu fetița lor, Petra. Iar cunoscuta vedeta a stârnit un val de reacții acide pe rețelele de socializare, după ce a fost otografiată complet goală în cadă de soțul ei, iar imaginea HOT a devenit publică.

Cristina Șișcanu, fotografiată complet goală în cadă de Mădălin Ionescu

După o zi plină cu activități și destul de agitată în unele momente, Cristina Șișcanu s-a relaxat într-o cadă plină cu apă și spumă, iar Mădălin Ionescu a surprins-o într-unul dintre acele momente. Imaginea i-a plăcut atât de mult jurnalistei, încât a urcat-o pe rețelele de socializare. Desigur, aceasta a fost însoțită de un mesaj lung.

“(…) a fost o zi… în care nu mi-am tras sufletul nicio secundă: dimineața am făcut bagaje (deși începusem încă de duminică), apoi am plecat la drum spre mare. Astăzi Petra a fost Duracell! S-a jucat pe plajă (după ce plouase) și era toată murdară de nisip ud, a alergat după pisică în curtea superbei locații unde suntem cazați, a vrut mai întâi paste, apoi mămăligă cu brânză și cu smântână, s-a dat în tobogane, a sărit în trambulină, s-a dat în leagan, a vrut să își desfacă singură bagajele și să își pună lucrurile în dulap… apoi cina; i-am făcut baie, spălat pe dinți, adormit… Nu am apucat să schimb prea multe vorbe cu soțul meu, dar măcar mi-a făcut o poză când mă bucurăm de relaxarea în cadă. 🙈😂 #bathroomdesign #bathroom #bathtime”, a scris Cristina Șișcanu pe pagina ei de Instagram.

Așa cum era de așteptat, urmăritorii vedetei s-au împărțit în două tabere când au văzut imaginea HOT: unii au criticat-o pentru gestul său, alții au complimentat-o și i-au transmis vacanță plăcută. “Întotdeauna dragostea nu moare niciodată. Forever love (n.r.: Pentru totdeauna dragoste)”, “Start la comentarii veninoase”,“Și de ce ți-ai pus o astfel de poză pe pagina de socializare? Nu am nimic personal cu tine. Te respect pentru felul în care ești mămica, deci tot respectul. Dar poze mai decente s-ar putea?”, “«Frumoasele patriei» să se abțină!Cristina este o femeie superbă!👏👏👏”, “Sănătate și tot binele din lume” sunt cinci dintre comentariile lăsate de fani.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, 8 ani de la nuntă

Astăzi, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu aniversează opt ani de când s-au căsătorit religios. Soția fostului prezentator a făcut publică o poză de album de la nunta lor și a scris în dreptul ei mesajul: “8 ani de cînd ne-am unit în fața Lui Dumnezeu… ❤️@madalin_augustin_ionescu_ insta”. Fanii cuplului i-au copleșit cu urările: “La mulți ani frumoși și sănătoși pentru tot restul vieții! ❤️😍😘🍀💋✌️👍”, “Să fiți fericiți și să vă iubiți toată viața!”, “La mulți ani binecuvântaţi cu multă sănatate și fericire!!!😍💐🎉”.