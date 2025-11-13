Criză de ouă în România! De ce nu se mai găsesc la raft: „Presiunea din afară este din ce în ce mai mare”

În unele magazine din țară, rafturile cu ouă sunt tot mai goale. Lipsa parțială ori completă a ouălor a dus România într-o așa-zisă criză alimentară. Care este, de fapt, motivul pentru care nu se mai găsesc la raft? Ministrul Agriculturii demontează toate teoriile.

În loc să rămână pe piața internă, tot mai mulți producători aleg să exporte producția de ouă peste graniță, în țăriile afectate de gripa aviară. Fermierii au ajuns să vândă ouă în țări precum Franța sau Germania, unde străinii le oferă sume de bani tentante. În prezent, producătorii locali câștigă undeva la 10-15 bani pe ou, cu mult peste prețul pe care l-ar obține dacă le-ar vinde în supermaketurile de la noi.

De ce nu se găsesc ouă în magazinele din România

Președintele Asociației Marilor Rețele Comerciale confirmă că o parte dintre fermierii cu care aveau contracte au fost ademeniți să exporte producția de ouă în țările vecine. George Bădescu, președintele asociației, le oferă românilor garanția că aceste neplăceri vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil. Potrivit datelor furnizate de INS, România a exportat 33.000 de tone de ouă în 2024, însă în primele 8 luni ale acestui au fost vândute deja peste 35.000 de tone.

„Am putea vedea că există în piaţă, să spunem, afirmaţii, dar şi situaţii concrete în care poate în unele magazine, acest produs nu a fost permanent prezent, iar pe de altă parte, am văzut în spaţiul public şi anumite declaraţii ale unor producători locali care spun că, în contextul, acesta ar fi mai avantajos pentru ei să exporte producţia locală. Totuşi, noi asigurăm consumatorii că, prin experienţa celor care lucrează în zona aceasta de aprovizionări în marile reţele, situaţile menţionate vor fi remediate cât mai curând”, a declarat pentru Digi24 George Bădescu, preşedintele Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale.

Contrar informațiilor din spațiul public, Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că România nu are nicio problemă cu producția de ouă și chiar îndeamnă comercianții și magazinele să își reîmprospăteze stocurile.

”Noi producem și pentru consum propriu și pentru export. Cum să fie probleme? Stăm foarte bine, și pentru intern, și pentru extern. Să facă comandă, că avem”, a spus Ministrul Agriculturii.

