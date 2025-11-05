Acasă » Știri » Fructul adorat de români a devenit o marfă rară! Se vinde cu 55 lei kilogramul

De: Andreea Stăncescu 05/11/2025 | 09:34
Fructul adorat de români a devenit o marfă rară! Se vinde cu 55 lei kilogramul
Fructele au multe beneficii pentru organism / Sursa foto: Pixabay

Unul dintre cele mai cunoscute și apreciate fructe românești a ajuns, în 2025, la un preț record: 55 de lei kilogramul. Este vorba despre nuci, al căror cost a crescut semnificativ față de anii trecuți, devenind tot mai greu de achiziționat, chiar și pentru cei care obișnuiau să le cumpere în cantități mari pentru sărbători.

Scumpirea lovește în special gospodinele care se pregătesc pentru Crăciun, când nuca este ingredientul de bază în cozonacii tradiționali. Din cauza prețului ridicat, multe dintre ele sunt nevoite să reducă proporția de nucă din umplutură sau să caute înlocuitori mai ieftini, ceea ce schimbă gustul rețetei clasice.

Creșterea prețului la nuci este pusă pe seama producției mai slabe din acest an, dar și a cererii mari, care depășește oferta. Astfel că rezultatul va fi un produs cândva accesibil a devenit aproape de lux, iar cozonacul cu nucă, un simbol al mesei de Crăciun, riscă să nu mai fie la fel de bogat ca altădată.

Sursa foto: Pixabay

Nucile sunt pline de beneficii pentru organism

Cu toate că prețul lor ajunge la 55 de lei kilogramul, nucile sunt pline de beneficii pentru întregul organism. Sunt bogate în acizi grași omega-3, esențiali pentru protejarea inimii și susținerea funcțiilor creierului. Consumul regulat de nuci ajută la reducerea colesterolului „rău” și la creșterea colesterolului „bun”, contribuind astfel la prevenirea bolilor cardiovasculare. În plus, acestea conțin antioxidanți și vitamine precum vitamina E, magneziu, cupru sau mangan, care sprijină sănătatea oaselor, a pielii și a sistemului imunitar.

De asemenea, studiile arată că nucile pot proteja creierul și memoria, reducând riscul declinului cognitiv, și pot contribui la menținerea nivelului normal al glicemiei, fiind benefice în prevenirea diabetului de tip 2. Bogate în substanțe antioxidante și cu proprietăți antiinflamatorii, nucile reprezintă un aliat valoros pentru o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

