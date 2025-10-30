Cele 3 alimente care trebuie evitate în luna noiembrie, potrivit experților în nutriție

Este toamnă, iar piețele sunt pline de fructe și legume de sezon. Dovlecii, merele, nucile și strugurii sunt vedetele momentului, însă nu toate alimentele sunt recomandate în această perioadă. Nutriționiștii atrag atenția că, în luna noiembrie, organismul nostru devine mai vulnerabil, iar anumite produse pot face mai mult rău decât bine. Care sunt cele trei categorii de alimente pe care ar trebui să le evităm în această perioadă, potrivit experților?

Luna noiembrie aduce cu ea zile tot mai scurte, frigul se instalează, iar sistemul imunitar începe să fie pus la încercare. Este perioada în care organismul are nevoie de nutrienți de calitate, de vitamine și de alimente care susțin energia și rezistența la răceli. Tocmai de aceea, experții în nutriție recomandă să evităm câteva produse care nu prea ne fac bine, mai ales în această perioadă.

Cele 3 alimente care trebuie evitate în luna noiembrie

Ei bine, conform nutriționiștilor, în această perioadă ar trebui să ne ținem cât mai departe de alimentele prăjite. Acestea sunt cel mai mare dușman al organismului, mai ales acum. Sunt greu de digerat și pot încetini metabolismul.

În plus, aceste alimente pot inflama organismul și suprasolicita ficatul, mai ales când temperaturile scad și activitatea fizică este mai redusă. Specialiștii recomandă ca în locul prăjelilor să optăm pentru variante gătite la abur sau la cuptor.

A doua categorie de alimente de care ar trebui să ne ținem departe în această perioadă sunt mezelurile. Deși sunt o alegere rapidă și populară pentru un mic dejun sau o cină rece, mezelurile sunt pline de sodiu, grăsimi saturate și conservanți.

Consumul frecvent al acestora poate crește tensiunea arterială și poate afecta negativ inima și rinichii. În sezonul rece, organismul are nevoie de „energie curată” – proteine din carne slabă, ouă sau leguminoase – nu de alimente procesate care încarcă sistemul imunitar.

În cele din urmă, specialiștii recomandă să stăm departe și de dulciuri. Deși zahărul din ele oferă o senzație temporară de energie, aceasta este urmată de o scădere bruscă a glicemiei, ceea ce duce la oboseală și chiar la slăbirea imunității. În plus, excesul de zahăr favorizează inflamațiile din corp și crește riscul de răceli și infecții.

Așadar, nutriționiștii recomandă ca în luna noiembrie să mâncăm echilibrat, alegând alimente bogate în vitamina C, antioxidanți și fibre. Citricele, legumele de sezon, semințele sau peștele ar trebui să se afle în meniul nostru în această perioadă. Astfel de alimente întăresc imunitatea și menține energia.

