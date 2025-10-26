A fost descoperit „alimentul viitorului” | Ce vor mânca peste 100 de ani

Cercetătorii de la Universitatea Yonsei din Coreea de Sud au dezvoltat un produs revoluționar cu promisiunea că „va fi un superaliment” și că va deveni „baza dezvoltării viitoarelor surse de hrană”. Este vorba despre un orez roz. De ce pare să fie atât de important și care sunt beneficiile acestui aliment.

Acest orez roz este un aliment inovator care conține carne de vită în interiorul fiecărui bob. Acesta a fost creat cu scopul de a oferi consumatorilor o alternativă „mai multe proteine și mai puțin poluante”. Culoarea sa roz se datorează celulelor stem adipoase și musculare.

A fost descoperit „alimentul viitorului”

Mai mult decât atât, unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri este modul în care oamenii de știință au reușit să introducă aceste celule. Aceștia au profitat de structura poroasă a orezului, acoperind boabele cu gelatină de pește, apoi le-au lăsat să se “culture” timp de o săptămână și abia după aceea l-au gătit.

Rezultatele sunt impresionante. Acest tip de orez conține cu 8% mai multe proteine și cu 7% mai multe grăsimi decât orezul obișnuit. Procesul de producție eliberează de până la opt ori mai puțin dioxid de carbon decât carnea de vită. Specialiștii consideră că ar putea contribui la atenuarea foametei globale. Acest aliment are, de asemenea, un risc scăzut de a provoca alergii, conform 20minutos.es.

Cu toate acestea, drumul până la comercializare este lung. Acesta trebuie să îndeplinească toate așteptările dezvoltatorilor săi. Deocamdată, acest produs nu este disponibil pe piață și chiar dacă se va întâmpla acest lucru, mulți consumatori rămân sceptici în privința acestor tipuri de produse manufacturate.

Cele 3 alimente care îngrașă cel mai mult, toamna. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic

Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit elixirul tinereții